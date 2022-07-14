Минобороны сообщило об ударе «Калибрами» по ангарам с РСЗО в Запорожье

Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по территории завода в Запорожье, где в ангарах были укрыты боевые машины реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ», — заявили в ведомстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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