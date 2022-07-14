Правительство Шри-Ланки объявило дневной комендантский час в Коломбо

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 13 июл, 16:17
Вице-президента российско-финской компании арестовали по делу о госизмене Бизнес, 11:52
Параллельный импорт техники: что не так Pro, 11:48
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:44
Юг Камчатки засыпало пеплом от Карымского вулкана. Видео Свое дело, 11:39
В России впервые с начала июня выявили более 4 тыс. случаев коронавируса Общество, 11:38
Радулов объяснил возвращение в Россию из НХЛ Спорт, 11:34
Минобороны заявило о восстановлении власти в занятых городах Украины Политика, 11:23
Правительство упростило рефинансирование ипотеки за счет маткапитала Недвижимость, 11:22
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:20
Как увеличить доход: неочевидный путь для развития карьеры юриста Pro, 11:11
Клубы НХЛ за день потратили почти $1 млрд на новые контракты Спорт, 11:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:00
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 10:57
Названа дата начала производства российских электрокаров Evolute Авто, 10:56
Политика ,  
0 

Правительство Шри-Ланки объявило дневной комендантский час в Коломбо

Ранее для борьбы с беспорядками во всей стране было объявлено чрезвычайное положение, а в Западной провинции власти ввели комендантский час
Фото: Marlon Ariyasinghe / Reuters
Фото: Marlon Ariyasinghe / Reuters

Правительство Шри-Ланки объявило о введении комендантского часа в административном округе Коломбо, в который входит крупнейший город страны и ее неофициальная столица с тем же названием, сообщает портал Adaderana со ссылкой на управление правительственной информации.

Комендантский час вводится с полудня 14 июля до 5 утра 15 июля.

Приказ о комендантском часе гласит, что никто не должен находиться на любой дороге общего пользования, железной дороге, в общественном парке, в общественной зоне отдыха или другой общественной территории или на берегу моря в течение указанного времени. Исключения возможны по письменному разрешению высших руководителей армии и полиции.

Премьера Шри-Ланки назначили и.о. президента на фоне штурма его офиса
Политика

Накануне президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на фоне массовых протестов и беспорядков покинул страну и сейчас находится на Мальдивских островах. Он пока так и не направил председателю парламента и премьеру послание об отставке.

Тогда же премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ввел комендантский час в Западной провинции, где расположен Коломбо, и объявил чрезвычайное положение в стране.

На Шри-Ланке ввели режим чрезвычайного положения после бегства президента
Политика
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters

Читайте на РБК Pro
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock На улице +30 °C: как пережить жару
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее
Статьи

Массовые протесты и беспорядки начались на Шри-Ланке в апреля из-за экономического кризиса. Весной власти объявили дефолт из-за нехватки валюты для закупки товаров первой необходимости, в том числе топлива и лекарств. В Минфине объяснили, что причиной кризиса стала пандемия коронавируса, которая ударила по доходам от туризма, и рост цен на топливо в мире. 

Острая фаза демонстраций и беспорядков с требованием отставки руководства страны началась 9 июля, в результате протестующие взяли штурмом резиденцию президента страны Готабая Раджапакса. Последний покинул страну и обещал уйти в отставку 13 июля.

Одновременно с этим обещал уйти в отставку и премьер-министр страны Ранил Викремесингхе. Однако он уточнил, что сделает это, когда будет сформировано новое правительство с участием всех политических партий. В итоге Викремесингхе стал исполняющим обязанности президента вместо Раджапакса, что не помешало протестующим взять штурмом и резиденцию главы правительства.

По последним данным источников Reuters, сбежавший президент направляется с Мальдив в Сингапур, где планирует провести некоторое время. 

Теги
Шри-Ланка Коломбо
Материалы по теме
На Шри-Ланке на фоне протестов ввели комендантский час
Политика
Как протестующие на Шри-Ланке захватили дом премьер-министра. Видео
Политика
Премьера Шри-Ланки назначили и.о. президента на фоне штурма его офиса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter