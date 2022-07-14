Правительство Шри-Ланки объявило дневной комендантский час в Коломбо

Ранее для борьбы с беспорядками во всей стране было объявлено чрезвычайное положение, а в Западной провинции власти ввели комендантский час

Фото: Marlon Ariyasinghe / Reuters

Правительство Шри-Ланки объявило о введении комендантского часа в административном округе Коломбо, в который входит крупнейший город страны и ее неофициальная столица с тем же названием, сообщает портал Adaderana со ссылкой на управление правительственной информации.

Комендантский час вводится с полудня 14 июля до 5 утра 15 июля.

Приказ о комендантском часе гласит, что никто не должен находиться на любой дороге общего пользования, железной дороге, в общественном парке, в общественной зоне отдыха или другой общественной территории или на берегу моря в течение указанного времени. Исключения возможны по письменному разрешению высших руководителей армии и полиции.

Накануне президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на фоне массовых протестов и беспорядков покинул страну и сейчас находится на Мальдивских островах. Он пока так и не направил председателю парламента и премьеру послание об отставке.

Тогда же премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ввел комендантский час в Западной провинции, где расположен Коломбо, и объявил чрезвычайное положение в стране.

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Массовые протесты и беспорядки начались на Шри-Ланке в апреля из-за экономического кризиса. Весной власти объявили дефолт из-за нехватки валюты для закупки товаров первой необходимости, в том числе топлива и лекарств. В Минфине объяснили, что причиной кризиса стала пандемия коронавируса, которая ударила по доходам от туризма, и рост цен на топливо в мире.

Острая фаза демонстраций и беспорядков с требованием отставки руководства страны началась 9 июля, в результате протестующие взяли штурмом резиденцию президента страны Готабая Раджапакса. Последний покинул страну и обещал уйти в отставку 13 июля.

Одновременно с этим обещал уйти в отставку и премьер-министр страны Ранил Викремесингхе. Однако он уточнил, что сделает это, когда будет сформировано новое правительство с участием всех политических партий. В итоге Викремесингхе стал исполняющим обязанности президента вместо Раджапакса, что не помешало протестующим взять штурмом и резиденцию главы правительства.

По последним данным источников Reuters, сбежавший президент направляется с Мальдив в Сингапур, где планирует провести некоторое время.