Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев Политика, 06:31 Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа Бизнес, 06:00 В Сирии задержали собиравших данные о российских объектах боевиков Политика, 06:00 Под Красноярском вспыхнул склад пиломатериалов на площади 2000 кв. м Общество, 05:56 Россияне назвали три главных признака «работы мечты» Общество, 05:30 Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы» Финансы, 05:29 Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае Общество, 04:51 Китай и США поспорили из-за Южно-Китайского моря Политика, 04:39 Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране Политика, 04:20 Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса Политика, 04:02 Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля» Бизнес, 03:47 В Якутии убило молнией артиста балета Общество, 03:32 В «Роскосмосе» сообщили о сроках полетов за пределы Солнечной системы Общество, 03:02 Трамп поздравил Дуду с «историческим переизбранием» Политика, 02:41
Политика ,  
0 

В Сирии задержали собиравших данные о российских объектах боевиков

Задержанные утверждают, что в их задачи входил сбор информации о военных объектах России, Сирии и Ирана, а подготовку они проходили под надзором американских инструкторов

Сирийские военнослужащие задержали трех боевиков из экстремистской организации «Магавир-ас-Саура», которые, по их утверждению, собирали данные о российских, сирийских и иранских военных объектах. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на самих задержанных.

Как заявил один из боевиков по имени Джасем аль-Али, группа состояла из восьми человек, в которую входили семь бойцов и проводник. Группа отправилась выполнять задание, но попала на минное поле. По словам аль-Али, несколько человек погибли, в том числе командир и проводник. Выжившие попали в плен к сирийским военным.

Задержанный утверждает, что сбором информации они должны были заниматься в городе Эль-Мансура в провинции Ракка. Туда они отправились из населенного пункта Эт-Танф.

Как заявил журналистам еще один боевик по имени Абдалла аль-Мишуат, кураторы выдали группе «тысячи долларов» на выполнение задания. «Все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все», — сказал он.

Абдалла аль-Мишуат утверждает, что боевики проходили подготовку под надзором инструкторов из США, а сами занятия проводили сирийцы. «Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки», — заявил он. По его словам, тренировки проходили с использованием американских винтовок М-16, но для выполнения задания им выдали автоматы Калашникова.

Задержанных доставили в город Тадмор близ Пальмиры, у них изъяли автоматы, гранаты, боеприпасы, деньги и наркотики.  

Материал дополняется

Теги: Сирия, боевики
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter