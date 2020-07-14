В Сирии задержали собиравших данные о российских объектах боевиков

Задержанные утверждают, что в их задачи входил сбор информации о военных объектах России, Сирии и Ирана, а подготовку они проходили под надзором американских инструкторов

Сирийские военнослужащие задержали трех боевиков из экстремистской организации «Магавир-ас-Саура», которые, по их утверждению, собирали данные о российских, сирийских и иранских военных объектах. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на самих задержанных.

Как заявил один из боевиков по имени Джасем аль-Али, группа состояла из восьми человек, в которую входили семь бойцов и проводник. Группа отправилась выполнять задание, но попала на минное поле. По словам аль-Али, несколько человек погибли, в том числе командир и проводник. Выжившие попали в плен к сирийским военным.

Задержанный утверждает, что сбором информации они должны были заниматься в городе Эль-Мансура в провинции Ракка. Туда они отправились из населенного пункта Эт-Танф.

Как заявил журналистам еще один боевик по имени Абдалла аль-Мишуат, кураторы выдали группе «тысячи долларов» на выполнение задания. «Все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все», — сказал он.

Абдалла аль-Мишуат утверждает, что боевики проходили подготовку под надзором инструкторов из США, а сами занятия проводили сирийцы. «Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки», — заявил он. По его словам, тренировки проходили с использованием американских винтовок М-16, но для выполнения задания им выдали автоматы Калашникова.