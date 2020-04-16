В Минобороны сообщили о показаниях сдавшихся сирийским военным боевиков

Группа боевиков сдалась сирийским правительственным силам. Они рассказали, что их готовили американские инструкторы на базе Вооруженных сил США, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны России)

«В ночь с 13 на 14 апреля из зоны Эт-Танф попыталась выйти группа боевиков незаконных вооруженных формирований, проходивших подготовку на базе ВС США, расположенной в районе лагеря «Рукбан», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Однако на границе 55-километровой зоны безопасности ее атаковали боевики из вооруженного формирования «Магавир Ас-Саура». В центре отметили, что эта группировка подконтрольна США.

В результате прорвались 27 боевиков, они потеряли три пикапа. Сейчас члены вооруженных формирований находятся в Пальмире под охраной сирийских военных. Они сдали десятки единиц стрелкового вооружения, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.