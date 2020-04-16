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В Минобороны сообщили о показаниях сдавшихся сирийским военным боевиков

Группа боевиков сдалась сирийским правительственным силам. Они рассказали, что их готовили американские инструкторы на базе Вооруженных сил США, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны России)

«В ночь с 13 на 14 апреля из зоны Эт-Танф попыталась выйти группа боевиков незаконных вооруженных формирований, проходивших подготовку на базе ВС США, расположенной в районе лагеря «Рукбан», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Однако на границе 55-километровой зоны безопасности ее атаковали боевики из вооруженного формирования «Магавир Ас-Саура». В центре отметили, что эта группировка подконтрольна США.

В результате прорвались 27 боевиков, они потеряли три пикапа. Сейчас члены вооруженных формирований находятся в Пальмире под охраной сирийских военных. Они сдали десятки единиц стрелкового вооружения, в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Согласно показаниям боевиков, оружие и автомобили им предоставили американцы, заявили в центре. «Инструкторы из США осуществляли их подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

Помимо этого боевики рассказали, что американские инструкторы готовили их к организации терактов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

В конце июля 2019 года Генштаб Вооруженных сил России обвинил американские силы, находящиеся в Сирии, в разграблении принадлежащих сирийскому правительству месторождений и нефтяных объектов. Начальник Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские военные занимаются подготовкой боевиков. По его словам, они, в частности, готовят группировку «Магавир Ас-Саура» в районе Эт-Танфа — военной базы коалиции на юго-востоке Сирии.

Москве неоднократно обвиняла западную коалицию во главе с США в поддержке боевиков. При этом западные страны неоднократно заявляли, что российские и сирийские военные обстреливали гражданское население.

Теги: Минобороны, Сирия, боевики
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