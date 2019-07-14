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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Полиция начала задержания участников акции около Мосгоризбиркома
Илья Яшин написал, что он оказался в автозаке вместе с Любовью Соболь, Иваном Ждановым. В столичной полиции говорят, что задержано более 25 человек
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники полиции в воскресенье вечером начали задерживать людей на акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. До этого они сообщали собравшимся у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице, что собрание не санкционировано и они должны разойтись.

Оппозиционер Илья Яшин в своем Twitter сообщил, что находится в автозаке. «Здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина», — написал он.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Жданов в своем Twitter выложил видео из автозака, где видны задержанные.

«ОВД-Инфо» сообщает, что призывы разойтись и задержания начались после того, как возле здания Мосгоризбиркома участники акции установили палатку.

В сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве, поступившем в РБК, указывается, что более 25 человек были задержаны «за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.20.2 КоАП России. «В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали», — рассказали там.

Сторонники оппозиции собрались днем в воскресенье в Новопушкинском сквере, в центре Москвы. Свою акцию они объяснили встречей с избирателями. От сквера толпа прошла к мэрии, а оттуда к зданию Мосгоризбиркома на Моховой.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве днем 14 июля оценивала число участников несанкционированной акции в 1000 человек.

Яшин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и директор ФБК Иван Жданов наряду еще с несколькими кандидатами от оппозиции были лишены права участвовать в выборах после проверки подписных листов.

В столичной прокуратуре 12 июля заявили, что акция не согласовывалась с властями, а потому является несанкционированной. Организаторам встречи, среди которых Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, было вынесено предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства.

О том, что их не зарегистрировали кандидатами, РБК накануне рассказали экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев и член СПЧ Андрей Бабушкин.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Полиция, Мосгоризбирком
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