Полиция начала задержания участников акции около Мосгоризбиркома

Илья Яшин написал, что он оказался в автозаке вместе с Любовью Соболь, Иваном Ждановым. В столичной полиции говорят, что задержано более 25 человек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудники полиции в воскресенье вечером начали задерживать людей на акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. До этого они сообщали собравшимся у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице, что собрание не санкционировано и они должны разойтись.

Оппозиционер Илья Яшин в своем Twitter сообщил, что находится в автозаке. «Здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина», — написал он.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Жданов в своем Twitter выложил видео из автозака, где видны задержанные.

«ОВД-Инфо» сообщает, что призывы разойтись и задержания начались после того, как возле здания Мосгоризбиркома участники акции установили палатку.

В сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве, поступившем в РБК, указывается, что более 25 человек были задержаны «за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.20.2 КоАП России. «В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали», — рассказали там.