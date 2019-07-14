Daily Mail сообщила о выходе Трампа из иранской сделки назло Обаме

По мнению подавшего в отставку со скандалом британского посла, Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, поскольку СВПД был подписан при его предшественнике-демократе

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) назло своему предшественнику Бараку Обаме. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на письмо подавшего в отставку британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

По данным издания, дипломат связал выход Трампа из ядерной сделки с «личными причинами», поскольку соглашение было подписано при президенте-демократе Обаме, и назвал такое поведение «дипломатическим вандализмом». В своем письме посол также отмечал, что между ближайшими советниками Трампа имели место разногласия, и у Белого дома нет стратегии по поводу того, что делать после выхода из соглашения.

Газета указывает, что эта телеграмма была отправлена в мае прошлого года, после того как возглавлявший в то время МИД королевства Борис Джонсон попытался отговорить Трампа от выхода из сделки.

Ранее в июле телеграммы британского посла в США оказались в распоряжении СМИ. В них дипломат называл Трампа «ни на что не способным» и «некомпетентным». Дэррок также предупреждал Лондон о том, что карьера американского президента может закончиться «позором», и описывал конфликты в Белом доме как «драки на ножах». После этого Трамп назвал дипломата «тупым парнем» и отказался иметь с ним дело, а посол объявил об отставке. Скотленд-Ярд начал расследование в связи с утечкой писем. По данным газеты The Times, телеграммы оказались в распоряжении СМИ не из-за хакерской атаки — за этим стоял человек с «доступом к историческим файлам».