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Политика ,  
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Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС

Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера сообщества
Вьетнам является важным игроком в Азии, страна разделяет с членами БРИКС «приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку», заявили в МИД Бразилии

Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве страны — партнера объединения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Бразилии, председательствующей в организации в 2025 году.

«Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Вьетнама [к БРИКС] в качестве страны-партнера», — сказано в заявлении.

Вьетнам стал десятым партнером БРИКС, уточнили в бразильском МИДе. Страна разделяет с членами организации «приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку», добавили там.

«С населением почти 100 млн человек и динамичной экономикой, которая прочно интегрирована в глобальные цепочки стоимости <...>, Вьетнам является важным игроком в Азии», — говорится в заявлении министерства.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их названий на английском языке составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Категория стран-партнеров была создана на XVI саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Сейчас кроме Вьетнама это Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

В начале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что около 30 стран намерены в той или иной форме подключиться к БРИКС. В октябре глава государства отметил, что БРИКС уже распространяется на треть территории суши (33%) и почти на половину населения планеты (45%). В Кремле тогда уточнили, что на статус стран — партнеров БРИКС претендуют 13 государств.

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Вьетнам БРИКС партнерство
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