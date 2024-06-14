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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на слова Зеленского об «ультиматуме» Путина

Песков: мирная инициатива Путина — не ультиматум, а конструктивное предложение
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин, назвав условия начала мирных переговоров с Украиной, сделал «комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», считает Песков. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Украины Владимир Зеленский неверно понял предложение российского коллеги Владимира Путина по урегулированию конфликта, раз назвал его ультиматумом, сказал «Известиям» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Речь идет о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности. Поэтому это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил о подготовленном весной 2022 года проекте мирного договора, который «был отвергнут украинской стороной по команде британцев». По сравнению с тем временем ситуация изменилась и нельзя не учитывать вхождение в состав России четырех новых регионов, подчеркнул пресс-секретарь.

Путин, выступая в МИДе 14 июня, назвал условиями для «незамедлительного» прекращения огня и начала переговоров с Киевом полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину» и ее официальный отказ от вступления в НАТО.

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Владимир Путин

В числе других условий глава государства назвал:

  • нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;
  • демилитаризацию и денацификацию (то есть законодательное закрепление запрета на пропаганду нацизма) Украины;
  • фиксацию статусов Крыма, Севастополя и четырех новых регионов как российских в международных договорах;
  • отмену всех западных санкций против Москвы.

Президент подчеркнул, что это предложение не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. По его словам, если Украина и Запад откажутся от инициативы, то они понесут «политическую и моральную ответственность за продолжение кровопролития». Путин добавил, что в случае дальнейшего развития конфликта реалии на земле и условия переговоров изменятся.

Зеленский назвал инициативу Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. По его мнению, если эти условия будут выполнены, Россия не прекратит наступление. Зеленский отметил, что это предложение не отличается от тех, что были в прошлом.

На слова Путина также отреагировали на Западе. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что российский президент «не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для установления мира».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Песков мирные переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

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