 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Подъезд жилого дома обрушился в Шебекино. Видео

Появилось видео с обрушенным после обстрела подъездом дома в Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине

Подъезд жилого дома обрушился в Шебекино. Видео
Video

В Шебекино в Белгородской области после обстрела со стороны Украины обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадали три человека. «Все службы выехали на место. Буду информировать максимально оперативно обо всех последствиях», — сказал глава региона.

Сейчас в доме идет разбор завалов.

Телеграм-канал SHOT пишет, что после украинского обстрела обрушилось 15 квартир, а число пострадавших выросло до пяти. Под завалами могут находиться минимум пять человек, пишет канал.

Baza передает, что пострадавшими числятся как минимум семь человек. Женщина 70 лет получила открытую рану головы, а другая женщина, 35 лет, — открытые раны ног.

В Шебекино обрушился подъезд дома после обстрела
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Шебекино Белгородская область обстрел

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Шебекино произошел взрыв
Политика
Жительница Шебекино получила ранения в результате обстрела
Политика
Мирный житель погиб при обстреле Шебекино из РСЗО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 17:22
В Германии изъяли рекордную для страны партию кокаина Общество, 17:54
Москалькова показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных Политика, 17:53
Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС Политика, 17:49
MicroStrategy выпустила облигации на $700 млн для покупки биткоина Крипто, 17:46
США и НАТО отвергли план Путина по урегулированию на Украине Политика, 17:46
Фанатов задержали из-за Роналду. Что происходит на Евро-2024 Спорт, 17:38
Тарасова оценила решение ISU уменьшить количество прыжков у фигуристов Спорт, 17:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦБ установил курсы доллара и евро на 15–17 июня без биржевых торгов Инвестиции, 17:27
Захарова осудила отказ Киева от озвученных Путиным условий мира Политика, 17:25
Спасатели спустили 6 человек с пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино Общество, 17:24
Умер экс-капитан хоккейной «Сибири» Евгений Тютиков Спорт, 17:19
Суд в Москве вынес приговор курьерам мошенников, укравших более ₽7 млн Общество, 17:19
Зеленский назвал ультиматумом мирную инициативу Путина Политика, 17:16
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 17:15