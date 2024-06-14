Подъезд жилого дома обрушился в Шебекино. Видео

Появилось видео с обрушенным после обстрела подъездом дома в Шебекино

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В Шебекино в Белгородской области после обстрела со стороны Украины обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадали три человека. «Все службы выехали на место. Буду информировать максимально оперативно обо всех последствиях», — сказал глава региона.

Сейчас в доме идет разбор завалов.

Телеграм-канал SHOT пишет, что после украинского обстрела обрушилось 15 квартир, а число пострадавших выросло до пяти. Под завалами могут находиться минимум пять человек, пишет канал.

Baza передает, что пострадавшими числятся как минимум семь человек. Женщина 70 лет получила открытую рану головы, а другая женщина, 35 лет, — открытые раны ног.