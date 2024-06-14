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Политика ,  
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В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба воинской части

Офицер не пострадал, он успел покинуть автомобиль до взрыва. Предварительно, причиной стала неисправность газового оборудования
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба воинской части Вадима Собесского, сообщил телеграм-канал «112». Информацию подтвердил источник РБК в правоохранительных органах.

Военный ехал в своем Volvo, в один момент машина зашипела и задымилась. Собесский успел покинуть автомобиль, перед тем как Volvo взорвался, и не пострадал, передает «112». По его данным, основная версия взрыва — неисправность газового оборудования. На месте работают специалисты.

Автомобиль взорвался в городе Миллерово, передает 1rnd.ru.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ Ростовской области и пресс-службу следственного управления СК по региону.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В середине мая в зоне проведения специальной военной операции взорвался автомобиль депутата-единоросса Астраханской областной думы Дениса Харитонова при выполнении задания. Машина сгорела дотла. Депутат остался жив.

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Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская область взрыв военные

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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