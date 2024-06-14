В Киеве и Хмельницкой области прозвучали взрывы

Мэр Кличко сообщил о работе украинских ПВО в Киеве. Чуть позже тревогу отменили. Российское Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре

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В Киеве прозвучали взрывы, сообщили «РБК Украина» и «Суспiльне». Второе издание также сообщает о взрывах в Хмельницкой области.

О работе украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

«РБК Украина» и «Суспiльне» чуть позже передали об отбое воздушной тревоги в Киеве и ряде других регионов.

12 июня глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что Кривой Рог подвергся ракетному удару.

В ночь на 12 июня произошли взрывы в Киеве. Городская военная администрация сообщала тогда о работе систем ПВО в регионе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.