В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы
В Днепропетровской области Украины прозвучала серия взрывов, передают ТСН и «РБК-Украина».
По данным изданий, взрывы прозвучали около 00:30 мск. На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога на территории области действует с 23:33 11 июня. Сигналы также продолжают звучать в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.