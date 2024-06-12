 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы

В Днепропетровской области Украины прозвучала серия взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области Украины прозвучала серия взрывов, передают ТСН и «РБК-Украина».

По данным изданий, взрывы прозвучали около 00:30 мск. На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Харькове прогремел взрыв
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Воздушная тревога на территории области действует с 23:33 11 июня. Сигналы также продолжают звучать в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
взрыв Днепропетровская область Украина Военная операция на Украине

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Харькове прогремел взрыв
Политика
В Херсоне прогремели взрывы
Политика
В Миргороде прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Умерла французская певица Франсуаза Арди Общество, 03:14
В Севастополе сработала ПВО Политика, 02:57
Роскомнадзор предложил по умолчанию блокировать звонки из-за границы Общество, 02:47
В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы Политика, 02:38
Путин утвердил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству Политика, 02:18
Президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине Политика, 01:55
Мирный житель погиб при обстреле Шебекино из РСЗО Политика, 01:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ЮАР сообщили об аресте активов Google из-за блокировки «СПАСа» Политика, 01:30
Президент НИИ Склифосовского стал лауреатом госпремии Общество, 01:16
Белый дом анонсировал встречу Байдена и Зеленского на саммите G7 в Италии Политика, 00:54
Белый дом анонсировал новый пакет санкций G7 против России Политика, 00:47
Минфин Украины отказал двум регионам в средствах на постройку укреплений Политика, 00:22
Американская Eli Lilly запретила поставлять в Россию инсулин «Хумалог» Бизнес, 00:13
Обострит ли заход российских военных кораблей на Кубу отношения с США Политика, 00:00