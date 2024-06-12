В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы

В Днепропетровской области Украины прозвучала серия взрывов, передают ТСН и «РБК-Украина».

По данным изданий, взрывы прозвучали около 00:30 мск. На тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога на территории области действует с 23:33 11 июня. Сигналы также продолжают звучать в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.