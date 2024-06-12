Власти Украины сообщили об ударе по Кривому Рогу

В Днепропетровской области и еще ряде областей объявляли воздушную тревогу. Власти сообщили о погибших и раненых. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам

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Кривой Рог подвергся ракетному удару, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

По словам главы МВД Игоря Клименко, под обстрел попал жилой сектор. Он заявил, что погибли восемь человек, еще 21 пострадал, среди раненых есть двое детей.

Еще четверо человек пропали без вести, идет поисковая операция.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Днем 12 июня Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе воздушной атаки, в Днепропетровской области и ряде других регионов была объявлена воздушная тревога, следует из данных мониторинговых пабликов.