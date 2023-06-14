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Затулин сообщил о контактах с фракцией из-за слов о целях спецоперации

Депутат Затулин заявил, что никакие решения по его высказываниям об СВО не принимались
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Затулин заявил, что никакие решения по вопросу его высказываний о «потерянном смысле» некоторых целей спецоперации не принимались
Константин Затулин
Константин Затулин (Фото: duma.gov.ru)

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РБК, что накануне беседовал с руководителем фракции «Единой России» по вопросу своих заявлений о целях специальной военной операции на Украине. Руководителем фракции является Владимир Васильев.

По его словам, «никакие решения не принимались».

Ранее, 1 июня, в ходе выступления на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» Затулин заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, в том числе нейтрального статуса Украины, ее «денацификации» и «демилитаризации», а также защиты населения ДНР и ЛНР.

По его словам, первоначальный план действий был нереальным и необходимо переходить к новому.

После этого «Ведомости» со ссылкой на источники в партии и администрации президента писали, что рассматривается вариант исключения Затулина из фракции и лишения его поста первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ.

Затулин позднее заявил РБК, что его слова о недостигнутых целях военной операции на Украине «выдергивают из контекста». Он указал на то, что цели спецоперации не достигнуты на данный момент. Депутат назвал неверными выводы из его слов о якобы необходимости «капитулировать» — он имел в виду необходимость действовать, чтобы добиться целей России.

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Затулин сообщил «РИА Новости», что слово «провалены» он не употреблял. Депутат Госдумы подчеркнул, что понимает мотивы спецоперации на Украине и выступает за достижение максимальных результатов.

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Петр Канаев Петр Канаев, Виктория Громова Виктория Громова
Константин Затулин Госдума спецоперация
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