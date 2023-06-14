Депутат Затулин заявил, что никакие решения по его высказываниям об СВО не принимались

Затулин сообщил о контактах с фракцией из-за слов о целях спецоперации

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Затулин заявил, что никакие решения по вопросу его высказываний о «потерянном смысле» некоторых целей спецоперации не принимались

Константин Затулин (Фото: duma.gov.ru)

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил РБК, что накануне беседовал с руководителем фракции «Единой России» по вопросу своих заявлений о целях специальной военной операции на Украине. Руководителем фракции является Владимир Васильев.

По его словам, «никакие решения не принимались».

Ранее, 1 июня, в ходе выступления на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» Затулин заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, в том числе нейтрального статуса Украины, ее «денацификации» и «демилитаризации», а также защиты населения ДНР и ЛНР.

По его словам, первоначальный план действий был нереальным и необходимо переходить к новому.

После этого «Ведомости» со ссылкой на источники в партии и администрации президента писали, что рассматривается вариант исключения Затулина из фракции и лишения его поста первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ.

Затулин позднее заявил РБК, что его слова о недостигнутых целях военной операции на Украине «выдергивают из контекста». Он указал на то, что цели спецоперации не достигнуты на данный момент. Депутат назвал неверными выводы из его слов о якобы необходимости «капитулировать» — он имел в виду необходимость действовать, чтобы добиться целей России.

Затулин сообщил «РИА Новости», что слово «провалены» он не употреблял. Депутат Госдумы подчеркнул, что понимает мотивы спецоперации на Украине и выступает за достижение максимальных результатов.