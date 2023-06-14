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Би-би-си рассказала, как Залужный не допустил подрыва мостов в Киеве

Би-би-си: главком ВСУ Залужный не допустил подрыва всех мостов через Днепр в Киеве
В начале спецоперации в Киеве могли взорвать все мосты из-за опасений выхода российских войск к столице, но этого не допустил главком ВСУ Залужный, пишет Би-би-си
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Украины обсуждали идею взорвать все мосты через Днепр в Киеве в начале российской спецоперации, ее отклонил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет Би-би-си в материале о генерале, в основу которого легли данные от источников из числа военных и знакомых генерала.

По данным телеканала, 26 февраля 2022 года один из украинских высокопоставленных чиновников обратился к главе СБУ Ивану Баканову (он лишился должности в июле прошлого года за ненадлежащее исполнение обязанностей) с просьбой направить спецназовцев для подрыва мостов.

Баканов позвонил Залужному, и тот заявил, что этого нельзя делать «ни в коем случае», поскольку это станет «предательством» всех, кто останется на левом берегу Днепра.

В самом Киеве через реку переброшены пять мостов — Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. В Вышгороде к северу от столицы пересечь Днепр можно по плотине Киевской ГЭС.


В первые дни спецоперации российские военные действовали в районах вблизи Киева. Например, 25 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль аэродрома Гостомель, тем самым блокировав украинскую столицу с запада. Также под российским контролем находились города Буча и Ирпень под Киевом, Чернобыльская АЭС.

В Киеве в эти дни ввели комендантский час, мэр города Виталий Кличко отмечал, что город вступил в фазу обороны. Он также сообщал об ударах по столице. Однако ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщали, что ударов по Киеву не было.

В конце марта 2022-го после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле было принято решение о сокращении российской военной активности на киевском направлении. Как заявило Минобороны, на этом направлении были выполнены все задачи российской армии. В ведомстве уточняли, что они заключались в планах заставить Украину сконцентрировать силы для удержания больших населенных пунктов на данном направлении, в том числе Киева, и отвлечься от Донбасса — это направление было определено российской стороной как главное.

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