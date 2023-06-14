«Коммерсантъ» узнал об обращении новых регионов в ЦИК по поводу выборов

В мае Госдума одобрила поправки, позволяющие проводить выборы в регионах с военным положением после консультаций с ЦИКа с военными. По данным «Ъ», власти новых регионов уже обратились в ЦИК по поводу проведения выборов 10 сентября

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Руководители четырех новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожкой областей), где действует режим военного положения, обратились в Центризбирком (ЦИК) с инициативой о проведении на их территории выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года, узнал «Коммерсантъ».

По словам одного из источников газеты, результаты рассмотрения этих обращений будут обнародованы только по итогам консультаций ЦИКа с Минобороны. Ранее Госдума одобрила соответствующие поправки в избирательное законодательство.

Военное положение в новых регионах было введено в октябре 2022 года указом президента Владимира Путина. На тот момент федеральный конституционный закон «О военном положении» запрещал проведение выборов в регионах, где действует такой режим. При этом в одобренных той же осенью конституционных законах о принятии в состав России новых субъектов говорилось, что первые выборы в их законодательные органы и органы местного самоуправления должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года.

В мае Госдума приняла поправки, разрешающие проводить выборы в условиях военного положения после консультаций ЦИКа с Минобороны и ФСБ. Инициировать старт кампании должен глава региона, который не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направляет в ЦИК соответствующее обращение. Если ЦИК принимает решение назначить выборы, то сразу же сообщает об этом президенту, а если отклоняет предложение — то губернатору.



Присоединенным регионам дали право самостоятельно установить особенности проведения выборов. В частности, там:

предусматривается возможность создания избирательных участков за их пределами;

граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие;

зарегистрированным кандидатам будет достаточно информировать избирательные комиссии о наличии счетов и вкладов за пределами России с указанием не зависящих от кандидата обстоятельств, по которым эти счета не могут быть закрыты.

По словам одного из авторов поправок, депутата от «Единой России» Леонида Ивлева, поправки были ориентированы на регионы, принятые в состав России в прошлом году. Целями этих поправок он называл необходимость выборов в законодательные органы власти субъектов и муниципальные органы. В конце мая поправки утвердил Путин.