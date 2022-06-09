Кадыров сообщил о брошенном ВСУ «дефицитном» западном оружии при бегстве

Глава Чеченской Республики заявил, что населенный пункт Камышеваха зачищен, а украинские бойцы бежали, оставив «дефицитные» западные вооружения *

Рамзан Кадыров (Фото: rkadyrov / Telegram)

Бойцы полка полиции специального назначения им. Героя России Ахмата Кадырова МВД по Чечне и 6-го казачьего полка зачистили населенный пункт Камышеваха, а украинские военные и наемники бегут, оставив «дефицитные» западные вооружения, утверждает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«Приятные новости поступают из населенного пункта Камышеваха, где под командованием дорогого брата, Героя России Замида Чалаева достигнуты успехи. Вся территория планомерно зачищена усилиями бойцов специального полка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР и 6-го казачьего полка», — написал Кадыров.

По его словам, сейчас уцелевшие бойцы обосновались в населенном пункте Врубовка, где «ожидают своего бесславного конца».

На этой неделе глава Чечни объявил о переходе в «массированное наступление» на позиции Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике. «Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — сообщал он.