Председатель G20 встретится в Москве с Путиным перед саммитом

Джоко Видодо (Фото: Tracey Nearmy / Getty Images)

В Кремле ожидают, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Москву 30 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же сообщают ТАСС и «РИА Новости».

«Крайне важный визит, к нему готовимся: это визит в Москву президента Индонезии Видодо 30 июня», — сказал источник «Интерфакса».

По его словам, «визит важен, так как Индонезия — наш очень крупный партнер, с которым поддерживаются весьма интенсивные политические и экономические связи, но, кроме того, в этом году Индонезия председательствует в «Двадцатке» и будет проводить у себя на Бали саммит G20».

Саммит «Большой двадцатки» на Бали запланирован на 15–16 ноября. Президент Владимир Путин получил приглашения поучаствовать в мероприятии, однако в Кремле еще не приняли решения.

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