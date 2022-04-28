Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 20:09
Болгария рекомендовала гражданам покинуть Молдавию Политика, 20:03
Бундестаг призвал правительство ФРГ поставить Украине тяжелые вооружения Политика, 19:56
В Армении заявили об отказе взять Медведеву в сборную из-за смены фамилии Спорт, 19:44
Путин обсудил с президентом Индонезии работу G20 Политика, 19:41
Как онлайн-ретейлеры решают проблему недозвонов. Кейс «Самоката» РБК и Voximplant, 19:37
В «Спартаке» заявили о завершении спора с Газизовым о выплате ₽400 млн Спорт, 19:32
ФАС согласовала покупку бизнеса Fazer комбинатом «Коломенский» Бизнес, 19:29
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 19:25
«Ливерпуль» объявил о новом контракте с главным тренером Клоппом Спорт, 19:19
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 19:10
Власти Латвии запретили спортсменам участвовать в соревнованиях в России Спорт, 19:09
ФАС назвала возможного покупателя сети магазинов OBI в России Бизнес, 19:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:06
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Путин обсудил с президентом Индонезии работу G20

Джоко Видодо и Владимир Путин
Джоко Видодо и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил работу G20, лидеры условились о дальнейших контактах, сообщает Кремль.

«Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также — с учетом председательства Джакарты в «Группе двадцати» — различные аспекты деятельности этого объединения», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине. По просьбе Видодо российский президент рассказал о текущем состоянии специальной военной операции.

Индонезия сообщила о приглашении Путина на саммит G20
Политика

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые члены G20, включая США, пытались уговорить Индонезию отказаться от приглашения Путина на саммит в страну. По данным агентства, от Джакарты потребовали «по меньшей мере осудить» действия России на Украине. Американские чиновники также обсуждали, следует ли президенту Джо Байдену пропустить саммит, если его посетит Путин, однако, по данным источников, скорее всего, Байден будет присутствовать.

21 апреля стало известно, что Путин приглашен на саммит. Приглашение также поступило президенту Украины Владимиру Зеленскому. Саммит запланирован на ноябрь 2022 года.

Материалы к статье
Теги
Владимир Путин Индонезия G20
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Зеленский сообщил о приглашении на саммит G20 в Индонезию
Политика
Индонезия сообщила о приглашении Путина на саммит G20
Политика
Лондон объяснил уход делегации со встречи G20 во время речи Силуанова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter