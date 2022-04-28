Путин обсудил с президентом Индонезии работу G20

Джоко Видодо и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил работу G20, лидеры условились о дальнейших контактах, сообщает Кремль.

«Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также — с учетом председательства Джакарты в «Группе двадцати» — различные аспекты деятельности этого объединения», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию на Украине. По просьбе Видодо российский президент рассказал о текущем состоянии специальной военной операции.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые члены G20, включая США, пытались уговорить Индонезию отказаться от приглашения Путина на саммит в страну. По данным агентства, от Джакарты потребовали «по меньшей мере осудить» действия России на Украине. Американские чиновники также обсуждали, следует ли президенту Джо Байдену пропустить саммит, если его посетит Путин, однако, по данным источников, скорее всего, Байден будет присутствовать.

21 апреля стало известно, что Путин приглашен на саммит. Приглашение также поступило президенту Украины Владимиру Зеленскому. Саммит запланирован на ноябрь 2022 года.