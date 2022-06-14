В США сочли верными решения пилотов, с борта которых упали люди в Кабуле

Американские военные сочли отвечающими здравому смыслу действия пилотов вылетевшего из Кабула в августе прошлого года самолета С-17. Тогда несколько афганцев погибли после попытки зацепиться за шасси

Фото: Reuters

Пилоты военно-транспортного самолета C-17 приняли верное решение продолжить взлет с международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, несмотря на нахождение на взлетно-посадочной полосе гражданских лиц, что привело к гибели нескольких человек, заявила представитель американских ВВС Энн Стефанек, передает Politico.

«Экипаж действовал надлежащим образом и проявил здравый смысл в своем решении подняться в воздух как можно быстрее, столкнувшись с беспрецедентной и быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью [в Афганистане]», — рассказала Стефанек результаты внутренней проверки.

Представитель ВВС добавила, что «летное мастерство и сообразительность экипажа обеспечили безопасность экипажа и их самолета».

Речь идет об инциденте, который произошел в середине августа прошлого года, когда радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило, что взяло под контроль столицу и всю территорию Афганистана. Покинуть страну можно было только на самолете из-за того, что боевики заняли все пограничные переходы. Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) приостановило все коммерческие рейсы и рекомендовало транзитным самолетам облетать страну. Воздушное пространство Кабула оставалось открыто только для военных.

После этого в аэропорту Кабула начались хаос и паника из-за большого потока желающих покинуть страну Утром 16 августа минимум три человека погибли возле пассажирского терминала, они были убиты из огнестрельного оружия, писала The Wall Street Journal. При этом AFP, ссылаясь на очевидцев, сообщала о предупредительных выстрелах в воздух американскими военными, которые принимали меры в условиях прорыва толпы на летное поле аэропорта.

Сотни людей штурмовали военно-транспортные самолеты в попытке улететь из Афганистана. Местный портал Asvaka News сообщал, что афганские граждане цеплялись за шасси улетавшего самолета, однако сорвались и упали на крыши жилых домов.

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В ВВС США начали расследование после приземления самолета, борт был вынужден сесть в третьей стране из-за проблем с выпуском шасси, сообщали источники The Washington Post. Командование уточнило, что в нише шасси были обнаружены человеческие останки.

Согласно представленной ВВС версии событий, C-17 Globemaster III прибыл в Кабул, чтобы доставить необходимое оборудование для эвакуации. Однако, прежде чем экипаж успел вынести груз, самолет окружили сотни афганцев. Поскольку ситуация с безопасностью ухудшалась, экипаж принял решение взлетать, пояснили военные.