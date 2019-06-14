FT узнала о выявлении попыток России вмешаться в выборы в Европарламент

Эксперты Еврокомиссии, с отчетом которых ознакомилась Financial Times, сообщили об устойчивой дезинформационной деятельности российских источников, направленной на подавление явки избирателей и влияние на их предпочтения

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Связанные с Россией злоумышленники пытались вмешаться в ход состоявшихся в мае 2019 года выборов в Европейский парламент, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет Еврокомиссии и ее внешнеполитического подразделения. По данным издания, в ходе выборов были предприняты широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

«Собранные доказательства свидетельствуют о продолжении последовательной дезинформационной деятельности российских агентов, направленной на подавление явки избирателей и оказание влияния на их предпочтения», — цитирует FT отчет.

По данным издания, в отчете не содержится сведений, кто именно координировал попытки вмешательства, однако указано на изменение тактики организаторов. Вместо «масштабных операций на цифровых платформах» теперь проводятся «локальные операции», которые труднее выявить.

По данным FT, примером операций, направленных на снижение явки, эксперты считают распространение материалов, описывающих подконтрольность Европарламента группам лоббистов и его бесполезность. Повлиять на настроения избирателей злоумышленники, по данным экспертов, пытались, вбрасывая в социальные сети информацию об упадке моральных ценностей в ЕС (в качестве примера, в частности, упоминался пожар в соборе Парижской богоматери), а также обвиняя в коррупционном скандале в Австрии спецслужбы Германии и Испании, а также «глубинное государство».