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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
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Политика ,  
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FT узнала о выявлении попыток России вмешаться в выборы в Европарламент
Эксперты Еврокомиссии, с отчетом которых ознакомилась Financial Times, сообщили об устойчивой дезинформационной деятельности российских источников, направленной на подавление явки избирателей и влияние на их предпочтения
Фото: Albert Gea / Reuters

Связанные с Россией злоумышленники пытались вмешаться в ход состоявшихся в мае 2019 года выборов в Европейский парламент, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет Еврокомиссии и ее внешнеполитического подразделения. По данным издания, в ходе выборов были предприняты широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

«Собранные доказательства свидетельствуют о продолжении последовательной дезинформационной деятельности российских агентов, направленной на подавление явки избирателей и оказание влияния на их предпочтения», — цитирует FT отчет.

По данным издания, в отчете не содержится сведений, кто именно координировал попытки вмешательства, однако указано на изменение тактики организаторов. Вместо «масштабных операций на цифровых платформах» теперь проводятся «локальные операции», которые труднее выявить.

Политика
Европарламент сдвинулся вправо

По данным FT, примером операций, направленных на снижение явки, эксперты считают распространение материалов, описывающих подконтрольность Европарламента группам лоббистов и его бесполезность. Повлиять на настроения избирателей злоумышленники, по данным экспертов, пытались, вбрасывая в социальные сети информацию об упадке моральных ценностей в ЕС (в качестве примера, в частности, упоминался пожар в соборе Парижской богоматери), а также обвиняя в коррупционном скандале в Австрии спецслужбы Германии и Испании, а также «глубинное государство».

«Существует постоянная тенденция использования злоумышленниками дезинформации для пропаганды экстремистских взглядов и поляризации споров, в том числе путем необоснованных нападок на ЕС», — цитирует FT документ.

По данным издания, до конца года Еврокомиссия планирует оценить целесообразность ужесточения регулятивных мер, направленных на противодействие распространению дезинформации в соцсетях.

Политика
Время евроскептиков: чего ждать от политики ЕС в следующие шесть лет

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая 2019 года. По итогам выборов позиции в парламенте усилили правые популисты и националисты (73 места против 36 в предыдущем составе), а также евроскептики.

Ранее Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в США. По словам госсекретаря Майкла Помеео, попытки вмешательства имели место не только в 2016 году, когда президентом был избран Дональд Трамп, но и также в 1974-м и 1980-х годах. В Москве вмешательство в американские выборы неоднократно отрицали.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Financial Times, Еврокомиссия
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