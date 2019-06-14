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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Британские депутаты предложили властям создать свою версию OFAC
По их мнению, санкционная политика королевства не является эффективной. Для ее укрепления законодатели предложили создать новую структуру для исполнения санкций и усилить борьбу с отмыванием денег
Фото: Mark Duffy / Reuters

Британские власти не смогли выстроить четкую санкционную стратегию, что препятствует борьбе с «враждебными государствами» и их сторонниками. Такие выводы приводятся в докладе о санкционной политике Соединенного королевства, подготовленном комитетом палаты общин по иностранным делам. РБК ознакомился с его текстом.

Почему депутаты критикуют санкционный режим

Как отмечается в документе, британский МИД не сумел создать формат, который позволил бы ему проводить санкционную политику, сотрудничая с другими ведомствами. «Хотя санкционная политика и является прерогативой Форин-офиса, реализацией <...> санкций занимаются несколько ведомств, включая МВД, Министерство международной торговли, Министерство по вопросам бизнеса, энергетики и промышленно стратегии, а также Министерство транспорта», — утверждают депутаты. Такая ситуация, посетовали они, может привести к путанице, к примеру, частным компаниям и неправительственным организациям сложно понять, какие именно действия запрещены санкциями.

Депутаты также отметили, что сейчас Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) не обязано «консультироваться с экспертами по национальной безопасности» или учитывать фактор безопасности при вынесении решения о том, можно ли компании размещать свои акции на британской бирже. Законодатели попросили правительство предоставить им ответ, как они собираются укреплять взаимодействие между разными ведомствами.

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Депутаты дали властям несколько рекомендаций, которые, на их взгляд, помогут добиться большей степени централизации в принятии решений:

  • Учредить в правительстве должность координатора санкций (Senior Responsible Officer, SRO) при Форин-офисе, в чьи обязанности войдет выстраивание и реализация санкционной политики. Этот пост должен занять высокопоставленный чиновник, отмечают депутаты. Координатор санкций должен быть подотчетен Национальному совету безопасности — структуре, в которой принимаются решения, касающиеся безопасности королевства. В совет входят премьер-министр и другие члены кабинета, его заседания проводятся раз в неделю.

  • Проанализировать эффективность Офиса для реализации финансовых санкций (OFSI) при Минфине, который был создан в 2016 году. «Такой анализ должен включать в себя преимущества и недостатки делегирования всех полномочий по разработке и исполнению финансовых санкций одной структуре вместо сохранения нынешней разветвленной системы», — указали депутаты в докладе, подчеркнув, что соответствующий анализ должен быть проведен и опубликован до конца 2019 года. В качестве примера успешной централизованной системы законодатели привели Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

  • Форин-офис должен активнее использовать свои полномочия для борьбы с грязными деньгами из-за границы, убеждены депутаты. Для этого они предлагают ведомству вводить ограничения против лиц, «которые известны пособничеством коррумпированным режимам».

Проблемы с реализацией «пакета Магнитского»

Другой недочет властей — отсутствие санкций против зарубежных граждан за нарушение прав человека, отметили депутаты. Так называемая поправка Магнитского к британскому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была утверждена 23 мая 2018 года. Эта поправка наделяет властей полномочиями вводить санкции против лиц, которые нарушали права человека, однако пока она фактически не работает. Депутаты потребовали от властей как можно быстрее создать все необходимые механизмы для реализации британского «закона Магнитского». Они также попросили предоставить им доклад о ходе исполнения закона. Кабинет министров пообещал предоставить его до конца июня.

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В правительстве объясняют отсутствие санкций необходимостью утверждения дополнительных регламентов. Такое объяснение 14 мая дал министр по делам Европы Алан Дункан, выступая в палате общин. Проект специального регламента о реализации британского «закона Магнитского» будет внесен в парламент уже в ближайшее время, заверил он.

Министр также пояснил, что британская версия окажется более жесткой, чем подобное законодательство в европейских странах. «Их [европейские] санкционные режимы предполагают лишь запреты на въезд, тогда как наше законодательство, которое заручилось поддержкой обеих партий, сможет сделать куда больше», — заявил он.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Парламент, Британия, Санкции
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