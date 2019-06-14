Британские депутаты предложили властям создать свою версию OFAC

По их мнению, санкционная политика королевства не является эффективной. Для ее укрепления законодатели предложили создать новую структуру для исполнения санкций и усилить борьбу с отмыванием денег

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Британские власти не смогли выстроить четкую санкционную стратегию, что препятствует борьбе с «враждебными государствами» и их сторонниками. Такие выводы приводятся в докладе о санкционной политике Соединенного королевства, подготовленном комитетом палаты общин по иностранным делам. РБК ознакомился с его текстом.

Почему депутаты критикуют санкционный режим

Как отмечается в документе, британский МИД не сумел создать формат, который позволил бы ему проводить санкционную политику, сотрудничая с другими ведомствами. «Хотя санкционная политика и является прерогативой Форин-офиса, реализацией <...> санкций занимаются несколько ведомств, включая МВД, Министерство международной торговли, Министерство по вопросам бизнеса, энергетики и промышленно стратегии, а также Министерство транспорта», — утверждают депутаты. Такая ситуация, посетовали они, может привести к путанице, к примеру, частным компаниям и неправительственным организациям сложно понять, какие именно действия запрещены санкциями.

Депутаты также отметили, что сейчас Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) не обязано «консультироваться с экспертами по национальной безопасности» или учитывать фактор безопасности при вынесении решения о том, можно ли компании размещать свои акции на британской бирже. Законодатели попросили правительство предоставить им ответ, как они собираются укреплять взаимодействие между разными ведомствами.