Болтон увидел в победе Зеленского шанс для улучшения отношений с Россией

В своем Twitter Болтон сообщил о встрече со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. «Мы обсудили ситуацию на Украине, и оба согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новые возможности для наступления мира в Донбассе», - написал советник Дональда Трампа.
В свою очередь улучшение ситуации на востоке Украины Болтон назвал важнейшим условием для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. «Но очень важно, чтобы Россия также выполнила свою роль и серьезно занималась бы этим вопросом», - добавил он.
Накануне в интервью телекомпании «Мир» президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новое руководство Украины сможет «действовать энергично и в направлении восстановления отношений» между Киевом и Москвой и «не будет покрываться русофобскими измышлениями, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем».
Также глава государства выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Украиной неизбежно будут восстановлены вне зависимости о позиции элит в Киеве.