Болтон увидел в победе Зеленского шанс для улучшения отношений с Россией

Болтон увидел в победе Зеленского шанс для улучшения отношений с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что существует шанс для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном

Джон Болтон (Фото: Ian Langsdon / AP)

В своем Twitter Болтон сообщил о встрече со спецпредставителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером. «Мы обсудили ситуацию на Украине, и оба согласились, что избрание президентом Владимира Зеленского создает новые возможности для наступления мира в Донбассе», - написал советник Дональда Трампа.

В свою очередь улучшение ситуации на востоке Украины Болтон назвал важнейшим условием для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. «Но очень важно, чтобы Россия также выполнила свою роль и серьезно занималась бы этим вопросом», - добавил он.

Накануне в интервью телекомпании «Мир» президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новое руководство Украины сможет «действовать энергично и в направлении восстановления отношений» между Киевом и Москвой и «не будет покрываться русофобскими измышлениями, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем».

Также глава государства выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Украиной неизбежно будут восстановлены вне зависимости о позиции элит в Киеве.