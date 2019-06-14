Преемница Меркель выступила за продление санкций против России

Возглавившая партию ХДС после Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковала внешнюю и внутреннюю политику России, настаивая на сохранении режима санкций

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Выступая на заседании Фонда Бернса, Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия делает все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних странах, сообщает Bild. В частности она заявила, что Азовское море не должно становиться «внутренними водами России», повторив тем самым свое заявление в конце прошлого года.

Отреагировала Крамп-Карренбауэр и на заявление главы правительства Саксонии, члена ХДС Михаила Кретшмера, который 7 июня выступил за отмену санкций против России и нормализацию отношений между Москвой и Берлином. По мнению лидера партии, если Германия пойдет на это, то возникнет впечатление, что Европа согласится на нарушение России международного права. «Обязательство защищать свободу должно быть частью нашей внешней политики», — сообщила политик.

Отреагировала Крамп-Карренбауэр и на дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного в конце прошлой недели по подозрению в хранении и сбыте наркотиков и отпущенного в начале этой недели за отсутствием доказательств. «Если в Америке журналиста ждет критика в Twitter, то в России существует угроза показательного процесса», — сказала лидер ХДС.

В ноябре прошлого года Крамп-Карренбауэр жестко отреагировала на инцидент с задержанием украинских судов на входе в Керченский пролив. Она заявила, что Евросоюз должен ответить на этот инцидент и не пускать российские суда, прибывающие из акватории Азовского моря, в европейские порты.

При этом Крамп-Карренбауэр, например, критиковала давление США на Германию в связи со строительством трубопровода «Северный поток 2».