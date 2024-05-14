Мишустин назначил главой таможни вице-губернатора Петербурга

Валерий Пикалев возглавил таможенную службу после пятилетней работы вице-губернатором Петербурга. Ранее он работал в ФСО

Валерий Пикалёв (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Премьер Михаил Мишустин назначил нового руководителя таможенной службы, им стал вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До 10 февраля 2023 года ФТС руководил Владимир Булавин, который был освобожден с поста по достижении предельного возраста в 70 лет. Позже его назначили сенатором от Ивановской области, он стал главой комитета по обороне и безопасности. Временным главой ведомства стал его первый заместитель Руслан Давыдов.

Днем 14 мая Пикалёв отрицал планы покинуть правительство Санкт-Петербурга и заверил, что продолжает работать на своей должности. «Я никуда не собираюсь, никуда не планирую. Поэтому все успокоились, выдохнули», — сказал он «Закс.ру» на вопрос о появившихся в телеграм-каналах сообщениях о возможном его назначении врио губернатора Калининградской области.

Валерию Пикалёву 55 лет. Выпускник университета МВД Пикалёв до перехода в региональную власть возглавлял управление «В» Службы безопасности президента ФСО. Управление занимается охраной резиденции президента на Валдае. После работы в ФСО был помощником полпреда в Северо-Западном федеральном округе, в 2018 году работал заместителем председателя правительства Новгородской области, с 2018-го по 2019 год был вице-губернатором Ленинградской области.

С 2019 года Пикалёв занимал должность петербургского вице-губернатора, курируя работу деятельность комитетов по вопросам законности, по природопользованию и по межнациональным отношениям, а также возглавляя администрацию губернатора.