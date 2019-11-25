Беглов объявил о переходе своей заместительницы в полпредство президента

Любовь Совершаева (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Вице-губернатор, руководитель администрации Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется на работу в полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом губернатор Александр Беглов заявил на заседании правительства региона.

«Хотел поблагодарить Любовь Павловну, потому что она очень много сделала, особенно во время выборной кампании и при налаживании здесь коммуникаций. Поэтому, коллеги, [Совершаева] будет вас курировать по национальным проектам, по другим направлениям, как, в общем-то, и в былые времена», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина заявила РБК, что уход Совершаевой является плановым решением. «Это плановое решение для нее и губернатора. Была договоренность, что Совершаева поможет сформировать правительство», — пояснила Карпушина. На посту заместителя полпреда Совершаева займется подготовкой к выборам в Ленинградской и Архангельской областях в 2021 году, говорит Карпушина.

Беглов также объявил сегодня, что внесет на согласование в заксобрание кандидатуры новых членов правительства города — вице-губернатора Ленинградской области Валерия Пикалева и замминистра просвещения Ирины Потехиной, которая была вице-губернатором Санкт-Петербурга в 2001–2003 годах. Потехина была помощником, а потом заместителем Беглова, когда он был полпредом в ЦФО.

Выпускник университета МВД Пикалев в 2018 году работал в правительстве Новгородской области, с 2018-го по 2019 год был вице-губернатором Ленинградской области. До перехода в региональную власть Пикалев возглавлял управление «В» Службы безопасности президента ФСО. Управление занимается охраной резиденции президента на Валдае.