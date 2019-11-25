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Политика ,  
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Беглов объявил о переходе своей заместительницы в полпредство президента
Любовь Совершаева (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Вице-губернатор, руководитель администрации Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется на работу в полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Об этом губернатор Александр Беглов заявил на заседании правительства региона.

«Хотел поблагодарить Любовь Павловну, потому что она очень много сделала, особенно во время выборной кампании и при налаживании здесь коммуникаций. Поэтому, коллеги, [Совершаева] будет вас курировать по национальным проектам, по другим направлениям, как, в общем-то, и в былые времена», — цитирует Беглова телеканал «Санкт-Петербург».

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина заявила РБК, что уход Совершаевой является плановым решением. «Это плановое решение для нее и губернатора. Была договоренность, что Совершаева поможет сформировать правительство», — пояснила Карпушина. На посту заместителя полпреда Совершаева займется подготовкой к выборам в Ленинградской и Архангельской областях в 2021 году, говорит Карпушина.

Беглов также объявил сегодня, что внесет на согласование в заксобрание кандидатуры новых членов правительства города — вице-губернатора Ленинградской области Валерия Пикалева и замминистра просвещения Ирины Потехиной, которая была вице-губернатором Санкт-Петербурга в 2001–2003 годах. Потехина была помощником, а потом заместителем Беглова, когда он был полпредом в ЦФО.

Выпускник университета МВД Пикалев в 2018 году работал в правительстве Новгородской области, с 2018-го по 2019 год был вице-губернатором Ленинградской области. До перехода в региональную власть Пикалев возглавлял управление «В» Службы безопасности президента ФСО. Управление занимается охраной резиденции президента на Валдае.

Совершаева стала вице-губернатором Петербурга в ноябре 2018 года, вскоре после того как Беглов, бывший полпред президента в СЗФО, был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. В полпредстве она работала с 2013 года. С ноября 2018 года пост полномочного представителя президента в СЗФО занимает Александр Гуцан.

Любовь Совершаева до 1996 года работала в комитете по управлению городским имуществом Смольного. В 1996 году Совершаева была назначена вице-губернатором Ленобласти. В 2000 году стала заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Спустя шесть лет возглавила совет директоров ООО «Инвестиционная компания Аброс», а затем — совет директоров «РЕН ТВ». В 2007 году была избрана на пост председателя совета директоров «Пятого канала». С 2006-го по 2013 год была советником председателя совета директоров банка «Россия». В 2008–2011 годах была председателем совета директоров и заместителем председателя общественного совета «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой. С мая 2013 года занимала должность заместителя полпреда президента в СЗФО. После ухода Беглова была врио полпреда.

Теги: Петербург, СЗФО, Александр Беглов
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