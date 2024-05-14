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Новое правительство 2024 ,  
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Мишустин назвал Путину основную задачу нового правительства

Мишустин — Путину: задачей правительства будет выполнение целей развития России
Сюжет
Новое правительство 2024
Премьер назвал новое правительство командой Путина, которая займется выполнением озвученных Федеральному собранию задач и целей развития страны. Президент попросил кабинет министров работать «в едином строю» с Думой и регионами
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / Sputnik / Reuters)

Основной задачей нового состава правительства будет выполнение нового указа по национальным целям развития России, заявил премьер Михаил Мишустин президенту Владимиру Путину на совещании главы государства с кабинетом министров, прошедшем в Кремле.

Правительство также сосредоточится на выполнении всех задач, озвученных в послании Федеральному собранию.

«Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации — это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — подчеркнул Мишустин.

Путин обратил внимание собравшихся на необходимость заняться прежде всего финансовыми вопросами. «У нас новых появилось шесть министров, из них четверо пришли из регионов Российской Федерации. Это люди хорошо нам известные, с хорошим опытом», — добавил он. Президент призвал кабинет министров работать «совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком» с Думой и субъектами страны.

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Президент назначил новое правительство ранее днем 14 мая, после согласования их кандидатур с парламентом. В частности, Денис Мантуров стал первым вице-премьером, вице-премьерами стали Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

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