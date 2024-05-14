Мишустин назвал Путину основную задачу нового правительства
Основной задачей нового состава правительства будет выполнение нового указа по национальным целям развития России, заявил премьер Михаил Мишустин президенту Владимиру Путину на совещании главы государства с кабинетом министров, прошедшем в Кремле.
Правительство также сосредоточится на выполнении всех задач, озвученных в послании Федеральному собранию.
«Владимир Владимирович, правительство Российской Федерации — это ваша команда, и мы готовы приступить к решению всех поставленных задач», — подчеркнул Мишустин.
Путин обратил внимание собравшихся на необходимость заняться прежде всего финансовыми вопросами. «У нас новых появилось шесть министров, из них четверо пришли из регионов Российской Федерации. Это люди хорошо нам известные, с хорошим опытом», — добавил он. Президент призвал кабинет министров работать «совместно, в едином строю, что называется, выражаясь военным языком» с Думой и субъектами страны.
Президент назначил новое правительство ранее днем 14 мая, после согласования их кандидатур с парламентом. В частности, Денис Мантуров стал первым вице-премьером, вице-премьерами стали Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.
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