На Украине ввели аварийные отключения света

В энергосистеме Украины фиксируется значительный дефицит, сообщила «Укрэнерго». Киевский энергопоставщик уточнил, что свет будут отключать без предупреждения, поскольку это нужно для срочной балансировки системы

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Во всех регионах Украины вводятся аварийные отключения электричества, сообщила «Укрэнерго».

«С 21:00 до 24:00 «Укрэнерго» вынуждено внедрить контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничено», — сообщила компания.

«Укрэнерго» отметила, что в системе возник значительный дефицит энергии и в среду, 15 мая, отключения для промышленных потребителей будут действовать весь день.

«К сожалению, графиков нет, потому что отключения не планируются и необходимы для срочного балансировки энергетической системы», — говорится в сообщении поставщика энергии в Киеве и Днепропетровской области Yasno. В телеграм-канале Киевской обладминистрации также говорится, что «свет будут выключать без предупреждения» и энергетики делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что энергосистеме страны нанесен сильнейший с начала боевых действий ущерб. Он уточнил, что из-за недавних атак страна потеряла до 8 ГВт мощностей генерации.

С конца марта объекты энергетики на Украине подвергаются ударам. В числе поврежденных или разрушенных — ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, ТЭЦ в Харькове. Президент России Владимир Путин в апреле заявил, что Россия вынуждена отвечать на удары Украины по своим энергообъектам.