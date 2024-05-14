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Военная операция на Украине ,  
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Совет ЕС одобрил план реформ на Украине

Совет ЕС принял план Украины по реформам и открыл возможность выплаты €50 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Совет ЕС одобрил план Украины по реформам и открыл возможность выплат по программе поддержки в размере €50 млрд. Премьер Шмыгаль заявил, что Киев ожидает €16 млрд помощи от Запада в 2024-м
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Совет ЕС дал положительную оценку плану Украины по реформам в рамках процесса вступления в блок и счел, что благодаря этому плану Киев выполняет предварительное условие для получения поддержки из пакета помощи на €50 млрд, рассчитанного на четыре года. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Украина должна завершить реформы к 2027 году. Принятое решение содержит более подробную информацию о механизме и сроках реализации поддержки, включая предполагаемый график выплат. Кроме того, решение позволит Еврокомиссии выделить до €1,89 млрд в качестве предварительного финансирования, пока не начнутся регулярные выплаты.

Поддержка будет предоставлена при условии, что Украина «продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство закона, а также гарантировать соблюдение прав человека». «Финансовая поддержка также зависит от укрепления верховенства закона, поддержания независимости судебной власти, усиления реформы государственного управления и борьбы с коррупцией, в частности с коррупцией на высоком уровне, и отмыванием денег», — говорится в публикации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в телеграм-канале, что в целом в этом году Киев рассчитывает привлечь €16 млрд в рамках программы поддержки.

Послы ЕС одобрили план украинских реформ в обмен на помощь в €50 млрд
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Члены ЕС согласовали программу поддержки Украины в размере €50 млрд в феврале. Она рассчитана на несколько лет, до 2027 года. Из этой суммы €33 млрд выделяются в виде кредитов, €17 млрд — в виде грантов. В Европейском совете заявили, что средства будут выдаваться Украине поэтапно, по мере выполнения обязательств по реформам. Проверять, на что пошли деньги, будет специальная независимая комиссия. После ЕС одобрили «план Украины» 8 мая.

Россия осуждает оказание помощи Украине со стороны западных стран. В Кремле подчеркивали, что это лишь затянет конфликт.

Президент Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Еврокомиссия (ЕК) также рассматривала заявку Грузии, однако в статусе кандидата ей отказали.

В ноябре 2023 года ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в союзе, а также предоставить Грузии статус кандидата, «как только будет достигнута необходимая степень соблюдения требований». Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет. Глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

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Совет ЕС Еврокомиссия выплаты финансовая помощь Денис Шмыгаль

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