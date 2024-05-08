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Военная операция на Украине ,  
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Послы ЕС одобрили план украинских реформ в обмен на помощь в €50 млрд

Послы ЕС одобрили план украинских реформ в обмен на помощь в €50 млрд
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Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Постоянные представители стран Евросоюза предварительно одобрили план украинских реформ в обмен на получение помощи в €50 млрд. Об этом сообщило представительство Бельгии, председательствующей в Совете ЕС в 2024 году.

«Послы ЕС согласовали «план Украины», в котором изложены усилия страны с целью получения финансовой помощи ЕС до 2027 года», — написало представительство в соцсети Х.

На сайте Европейского совета говорится, что для получения помощи Украина должна будет провести «структурные реформы» для стимулирования экономического роста, реформы государственного управления и другие изменения, необходимые для вступления в ЕС. Властям страны также необходимо сосредоточиться на обеспечении верховенства права и «рациональном финансовом управлении», в частности на борьбе с коррупцией.

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Программа поддержки в €50 млрд рассчитана на несколько лет, до 2027 года. Из этой суммы €33 млрд выделяются в виде кредитов, €17 млрд — в виде грантов. В Европейском совете заявили, что средства будут выдаваться Украине поэтапно, по мере выполнения обязательств по реформам. Проверять, на что пошли деньги, будет специальная независимая комиссия.

С начала российской военной операции страны ЕС выделили на поддержку Украины более €85 млрд, €39,5 млрд из них — в виде экономической помощи, напомнил Европейский совет.

Россия осуждает оказание помощи Украине со стороны западных стран. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это лишь затянет конфликт.

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Теги
Евросоюз Украина помощь финансовая помощь реформы
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