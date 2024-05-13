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Новое правительство 2024 ,  
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Матвиенко назвала Чуйченко сторонником гуманизации исправительной системы

Матвиенко: кандидат в главы Минюста — сторонник гуманизации уголовной системы
Сюжет
Новое правительство 2024
Константин Чуйченко
Константин Чуйченко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Кандидат в главы Минюста, временно исполняющий обязанности главы ведомства Константин Чуйченко является сторонником дальнейшей гуманизации уголовно-исправительной системы России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на слушаниях в верхней палате, передает корреспондент РБК.

Совет Федерации и Чуйченко на посту главы ведомства всегда находят понимание при разработке законов, сказала Матвиенко. В этом контексте она упомянула уточнение законодательства в сторону гуманизации уголовно-исправительной системы.

«Константин Анатольевич [Чуйченко] — сторонник дальнейшей гуманизации. То, что полностью совпадает с мнением сенаторов», — сказала спикер Совфеда.

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Матвиенко также отметила личный вклад Чуйченко в совершенствование законодательства о нотариате.

«Предстоит еще определенный путь. Мы знаем, как это непросто идет и почему так непросто идет. <...> Я уверена, что мы доведем этот законопроект до логического завершения и он будет соответствовать, как и положено, государственной структуре, а не собранию свободных художников», — заключила спикер.

Разработать новый закон о нотариате в России Чуйченко предложил в декабре 2023 года. Он подчеркнул, что законодательство должно соответствовать «всем сегодняшним требованиям и вызовам». Министр обещал подготовить законопроект к середине весны 2024 года, однако работа над документом не была завершена в срок.

Сейчас деятельность нотариусов в России регулирует федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», принятый в 1993 году.

Глава Минюста, как и другие министры силового блока, назначается после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуру предлагает президент России. В Совфеде идут консультации по этому поводу.

Чуйченко возглавляет Минюст с 2020 года. Гуманизацию уголовно-исполнительной системы министр считает одним из главных направлений работы для вывода пенитенциарной системы на новый уровень. В России необходимо менять качество исправительных учреждений и создавать новые условия пребывания, сказал министр в апреле 2023 года.

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Персоны
Валентина Матвиенко Минюст Константин Чуйченко
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Константин Чуйченко фото

Константин Чуйченко

и.о. министра юстиции России
12 июля 1965 года
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