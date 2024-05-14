Число жертв обрушения подъезда в Белгороде выросло до 16

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился после падения фрагментов сбитой ракеты «Точка-У», пострадали два десятка человек, многоэтажку планируется восстановить, сообщил Гладков

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На месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде из-за попадания фрагмента ракеты «Точка-У» нашли еще одну погибшую, сообщили в МЧС. Количество жертв увеличилось до 16 человек, отметили в министерстве.

В общей сложности пострадали 20 человек, среди них полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Список погибших будет опубликован после завершения спасательных работ, говорил губернатор Вячеслав Гладков.

Многоквартирный жилой дом на улице Щорса в крупнейшем районе Белгорода Харьковская гора оказался поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», в здании произошло обрушение подъезда с десятого по первый этаж, позднее, после начала разбора завалов, обрушилась кровля, пострадали трое спасателей.

Обрушение затронуло десять этажей в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дом будет восстановлен. «Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и [будет] проведено обследование фундамента. Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома», — цитирует его ТАСС.