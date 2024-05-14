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Новое правительство 2024 ,  
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КПРФ проголосует против кандидатуры Любимовой на пост министра культуры

Зюганов: КПРФ проголосует против кандидатуры Любимовой на пост главы Минкульта
Сюжет
Новое правительство 2024
КПРФ проголосует против кандидатур Любимовой, Силуанова, Решетникова, сказал Зюганов. Всего КПРФ воздержится или проголосует против по 12 кандидатам в министры из 16
Ольга Любимова
Ольга Любимова (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Фракция КПРФ проголосует против кандидатуры Ольги Любимовой на пост министра культуры. Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов на заседании фракции.

«Нас абсолютно не устраивает культурная политика. [Будем голосовать] так же (против. — Прим. ред.)», — сказал он.

Ранее Зюганов заявил, что КПРФ будет голосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова на должности глав Минфина и Минэкономразвития. Он пояснил, что КПРФ не разделяет финансово-экономический курс, который страна проводит с 1991 года. «К сожалению, Силуанов с Решетниковым так и не соскочили с этой колеи. Мы будем голосовать против этих кандидатур, мы не можем поддержать Силуанова и Решетникова» (цитата по «Интерфакс»).

Кроме того, КПРФ воздержится при голосовании по кандидатурам Михаила Мурашко на пост главы Минздрава, Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки, Максута Шадаева на пост главы Минцифры и Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта, заявил Зюганов.

В КПРФ передумали по поводу голосования за кандидатуру Сергея Кравцова на пост главы Минпросвещения. Изначально Зюганов заявлял, что по сфере образования есть «море замечаний», и выразил согласие голосовать против кандидатуры Кравцова. Однако он призвал фракцию сначала выслушать его выступление на пленарном заседании Госдумы. В итоге Зюганов сообщил, что фракция воздержится при голосовании за его кандидатуру.

Всего КПРФ воздержится или проголосует против по 12 кандидатам в министры из 16, рассказал депутат-коммунист Сергей Обухов.

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Максим Решетников и Антон Силуанов (справа)

В Госдуме у фракции КПРФ 57 мандатов (всего в палате заседает 450 парламентариев).

10 мая президент Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина премьер-министром. После этого премьер получил право сформировать правительство. 11 мая премьер внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабмина. Большая часть министров может сохранить должности.

На заседании 13 мая депутаты нижней палаты утвердили в качестве первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и вице-премьеров Татьяну Голикову, Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина, Алексея Оверчука и Юрия Трутнева. Накануне кандидатов утвердили профильные комитеты Госдумы.

В соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию Госдума утверждает кандидатуру премьер-министра, вице-премьеров и министров, за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста. Ранее нижняя палата эти кандидатуры согласовывала. После утверждения кандидатур Госдумой вице-премьеров и министров назначает президент.

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КПРФ Геннадий Зюганов Ольга Любимова
Геннадий Зюганов фото

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ
26 июня 1944 года

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