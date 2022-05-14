Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Заморозивший помощь Украине сенатор выступил против ее успеха в ущерб США Политика, 01:14
В посольстве сообщили об осквернении памятника освободителям в Словакии Политика, 01:10
Отыграется ли «Спартак» за разгром в Петербурге. Интриги 29-го тура РПЛ Спорт, 01:03
Зеленский отверг признание Крыма российским Политика, 01:02
Верховный суд Южной Осетии одобрил указ о референдуме по присоединению Политика, 00:59
Страны Балтии снова попросили НАТО нарастить присутствие на их территории Политика, 00:22
Зеленский заявил о вернувшихся в Киев посольствах 37 стран Политика, 00:17
Президент Финляндии сообщил о планах позвонить Путину Политика, 00:05
Кубок со «Спартаком» без денег. Как начинал российский герой сезона НХЛ Спорт, 00:00
Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером Pro, 00:00
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 13 мая, 23:21
Пентагон анонсировал ротацию войск США в Европе Политика, 13 мая, 23:09
«Почта Приднестровья» сообщила о приостановке отправки посылок в Россию Общество, 13 мая, 22:48
На Украине национализировали заправки связываемой с Медведчуком компании Политика, 13 мая, 22:42
Политика ,  
0 

В посольстве сообщили об осквернении памятника освободителям в Словакии

На монументе в городе Пиештяны изобразили символ признанного в России экстремистским и запрещенного украинского батальона «Азов», сообщили дипломаты

В словацком городе Пиештяны исписали памятник освободителям, сообщило посольство России в республике на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны», — говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве рассказали, что на монументе изобразили «видоизмененный вольфсангель — волчий крюк». Этот символ «является эмблемой украинского неонацисткого полка «Азов» [признан в России экстремистским и запрещен], уличенного в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса», написали дипломаты в соцсети.

В посольстве потребовали удалить этот знак и наказать вандалов.

Рижская дума одобрила снос памятника советским солдатам
Политика
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков

В начале марта в Братиславе облили синей и желтой краской центральный мемориал советским воинам «Славин», где захоронены 6845 солдат, погибших в Словакии в боях с фашистами, сообщали в Следственном комитете России. «Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом», — заявляли в ведомстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В словацком МИДе заявили, что таким образом граждане страны призвали россиян прекратить огонь на Украине.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images «Дядя Ваня», ты не прав: как бренды используют тему санкций в маркетинге
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше
Статьи
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на заявление Братиславы назвала оправдание осквернения памятников и захоронений «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших» и «предательством своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнета «третьего рейха», которому с такой готовностью присягнули тогдашние власти Словакии».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
посольство России в Словакии памятник вандализм
Материалы по теме
Поклонская сообщила об обращениях россиян из Прибалтики из-за памятников
Политика
В Латвии завели уголовные дела на пришедших к советскому памятнику в Риге
Политика
Матвиенко сочла бульдозер символом евродемократии из-за памятника в Риге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter