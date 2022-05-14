В посольстве сообщили об осквернении памятника освободителям в Словакии

На монументе в городе Пиештяны изобразили символ признанного в России экстремистским и запрещенного украинского батальона «Азов», сообщили дипломаты

В словацком городе Пиештяны исписали памятник освободителям, сообщило посольство России в республике на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны», — говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве рассказали, что на монументе изобразили «видоизмененный вольфсангель — волчий крюк». Этот символ «является эмблемой украинского неонацисткого полка «Азов» [признан в России экстремистским и запрещен], уличенного в многочисленных преступлениях против мирного населения Донбасса», написали дипломаты в соцсети.

В посольстве потребовали удалить этот знак и наказать вандалов.

В начале марта в Братиславе облили синей и желтой краской центральный мемориал советским воинам «Славин», где захоронены 6845 солдат, погибших в Словакии в боях с фашистами, сообщали в Следственном комитете России. «Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом», — заявляли в ведомстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В словацком МИДе заявили, что таким образом граждане страны призвали россиян прекратить огонь на Украине.

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ответ на заявление Братиславы назвала оправдание осквернения памятников и захоронений «поощрением варваров, глумящихся над могилами павших» и «предательством своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнета «третьего рейха», которому с такой готовностью присягнули тогдашние власти Словакии».