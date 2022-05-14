Зеленский заявил о вернувшихся в Киев посольствах 37 стран
В Киеве возобновили работу посольства 37 стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в Telegram-канале.
«И я благодарен всем из них, потому что это — 37 доказательств того, что Украина стоит прочно и имеет перспективы в отличие от Российской Федерации. Уверен, что скоро еще и другие иностранные представительства вернутся в столицу», — сказал он.
Зеленский также счел, что стоит возвращаться к работе и украинскому бизнесу, который еще не возобновил деятельность, хотя может это сделать на безопасной территории. По мнению украинского президента, обеспечивать рабочие места и подстраивать экономическую активность под имеющиеся условия — это также большая работа на оборону и на будущее страны.
Ряд государств перенесли свои посольства из Киева на запад Украины еще до начала российской военной операции в стране 24 февраля. США и Австралия после признания Россией независимости республик Донбасса 21 февраля перевезли сотрудников своих посольств из Львова в Польшу. Турция перенесла посольство на запад Украины после начала боевых действий, однако 6 апреля вернула дипломатов в украинскую столицу. Россия начала эвакуацию сотрудников посольства и генконсульств в Киеве 23 февраля.
7 марта о том, что работу в Киеве возобновляет посольство Латвии, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. «Сегодня вечером латвийские дипломаты возобновили свою работу в посольстве в Киеве, посол присоединится к ним после консультаций в Риге», — написал он в Twitter.
21 марта премьер-министр Словении Янез Янша рассказал, что в Киев добровольно вернется часть дипмиссии, которая покинула Украину после начала спецоперации. Такое решение было принято из-за того, что Киеву необходима «прямая дипломатическая поддержка, чтобы как можно скорее положить конец агрессии и установить мир». Янша призвал другие страны Евросоюза также отправить своих дипломатов назад на Украину.
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные государства вернуть посольства в Киев. 18 апреля о скором возобновлении работы дипмиссии в украинской столице заявили в Испании.
19 апреля МИД Украины сообщил, что в Киев вернулись посольства 16 государств. В конце апреля к ним присоединилась Великобритания. 8 мая временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, находясь во Львове, сказала, что посольство рассчитывает возобновить работу в Киеве к концу мая, если позволят обстоятельства. «Мы прислушиваемся к мнению специалистов по безопасности, и когда они скажут нам, что мы можем вернуться, мы это сделаем», — сказала она.