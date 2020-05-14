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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17

Леонид Харченко — один из четырех фигурантов дела о крушении Boeing в 2014 году, обвинения ему предъявили следователи международной следственной группы. Арестовали его по обвинениям, не связанным с катастрофой, сообщает Би-би-си
Леонид Харченко
Леонид Харченко (Фото: icorpus / youtube)

В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. Об этом пишет русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

По данным Би-би-си, Харченко был задержан возле своего дома в Донецке 11 марта властями ДНР. Задержание и арест правоохранительные органы самопровозглашенной республики провели по уголовному делу, не связанному с делом о рейсе MH17, которое ведет международная следственная группа в Нидерландах. По данным Би-би-си, 8 мая арест бывшего военного разведчика ДНР продлили еще на два месяца.

«Обвинения смешные — якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму — этот пистолет ему в 2019 году выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17», — рассказал один из собеседников Би-би-си.

В пресс-службе Минюста ДНР заявили РБК, что «данную информацию предоставить не предоставляется возможным».

Один из сослуживцев Харченко предположил, что целью ареста была попытка предотвратить похищение Харченко украинскими спецслужбами. В 2019 году спецслужбам Украины удалось вывезти в Киев бывшего ракетчика ДНР Владимира Цемаха, который также является одним из фигурантов дела. В сентябре Цемах был передан России в рамках обмена пленными.

Дело о крушении Boeing в Донбассе. Что важно знать
Политика
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Задержание Харченко, если оно действительно случилось 11 марта, произошло спустя два дня после начала судебных слушаний в Нидерландах по делу о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году. Расследованием дела занималась международная Совместная следственная группа (JIT), которую возглавили прокуратура и полиция Нидерландов (в нее также вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины). Следственная группа предъявила обвинения четырем подозреваемым: трем гражданам России — бывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому и его заместителю Олегу Пулатову. Четвертым обвиняемым стал Харченко, который является гражданином Украины.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Майя Бобенко
Теги: MH17, Донецк, ДНР
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