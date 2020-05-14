СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17

Леонид Харченко — один из четырех фигурантов дела о крушении Boeing в 2014 году, обвинения ему предъявили следователи международной следственной группы. Арестовали его по обвинениям, не связанным с катастрофой, сообщает Би-би-си

Леонид Харченко (Фото: icorpus / youtube)

В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. Об этом пишет русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

По данным Би-би-си, Харченко был задержан возле своего дома в Донецке 11 марта властями ДНР. Задержание и арест правоохранительные органы самопровозглашенной республики провели по уголовному делу, не связанному с делом о рейсе MH17, которое ведет международная следственная группа в Нидерландах. По данным Би-би-си, 8 мая арест бывшего военного разведчика ДНР продлили еще на два месяца.

«Обвинения смешные — якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму — этот пистолет ему в 2019 году выдали в Министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17», — рассказал один из собеседников Би-би-си.

В пресс-службе Минюста ДНР заявили РБК, что «данную информацию предоставить не предоставляется возможным».

Один из сослуживцев Харченко предположил, что целью ареста была попытка предотвратить похищение Харченко украинскими спецслужбами. В 2019 году спецслужбам Украины удалось вывезти в Киев бывшего ракетчика ДНР Владимира Цемаха, который также является одним из фигурантов дела. В сентябре Цемах был передан России в рамках обмена пленными.