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Политика ,  
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В Крыму заявили о планах вернуть на полуостров воду из Днепра

Глава парламента Крыма: Северо-Крымский канал вновь заполнят водой из Днепра
Спикер крымского парламента Владимир Константинов пояснил, что вода попадет на полуостров через Северо-Крымский канал «или через систему насосов, или естественным стоком»
Крым
Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Северо-Крымский канал в будущем можно будет снова заполнить водой из Днепра, об этом «РИА Новости» заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком», — пояснил Константинов, добавив, что запуск канала позволит возобновить выращивание риса на полуострове.

Глава Крыма Сергей Аксенов в декабре 2023 года в эфире телеканала «Россия 24» говорил, что подачу воды в Северо-Крымский канал из Днепра восстановят после окончания военных действий на Украине. По его словам, сейчас из-за боевых действий и разрушения плотины Каховской ГЭС вода не поступает. «Но сегодняшние условия позволяют говорить о том, что восстановление подачи воды в Северо-Крымский канал в кратчайшие сроки возможно очень быстро и эффективно», — заявлял он. Аксенов также подчеркивал, что Крыму «никакая водная блокада не угрожает»: воды достаточно.

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О планах восстановить подачу воды на полуостров из Днепра Константинов также сообщал в сентябре того же года. По его словам, дамба Каховского водохранилища будет реконструирована после завершения конфликта. «В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать», — пояснял спикер. Для реализации этих планов, по его словам, нужно восстановить насосные станции и провести гидротехнические работы, что в перспективе и будет сделано.

До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, она обеспечивала 85% потребностей жителей в пресной воде. Когда полуостров был присоединен к России, Украина перегородила русло канала дамбой, что полностью перекрыло водоснабжение острова по каналу.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Крыма решил взыскать с Украины 152,6 млрд руб. за водную блокаду полуострова. Общую сумму ущерба власти оценили в 5 трлн руб.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Константинов Крым Днепр Водоканал
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