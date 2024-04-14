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Удар Ирана по Израилю ,  
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NYT сообщила, что Израиль скоординирует ответ на удар Ирана с союзниками

NYT: Израиль скоординирует ответ на удар Ирана с союзниками
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Удар Ирана по Израилю
При этом президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора, что Вашингтон не будет участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, сообщает CNN

Израиль скоординирует ответ на удар Ирана с союзниками, пишет The New York Times со ссылкой на израильского чиновника.

Однако, как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана, о чем президент Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора.

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Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль перехватил большинство из 200 беспилотников, крылатых и баллистических ракет, запущенных Ираном. По словам двух израильских чиновников, Иран нанес удар 185 беспилотниками и 36 крылатыми ракетами. Большинство было запущено с иранской территории, небольшая часть — из Ирака и Йемена.

Байден заявил, что американские вооруженные силы помогли сбить иранские беспилотники и ракеты. Он также заверил Нетаньяху, что Вашингтон продолжит помогать защищать Израиль. Американский лидер намерен созвать встречу лидеров G7 в воскресенье, чтобы подготовить «единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана».

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские военные перехватили «десятки» ракет и дронов, запущенных по Израилю из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. По его словам, Соединенные Штаты готовы защитить свои войска и Израиль.

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Елена Чернышова
Иран Израиль беспилотники ракетный удар
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