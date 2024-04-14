Иран заявил об уничтожении целей в Израиле
Иран заявил об уничтожении целей в Израиле
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении израильских военных объектов, передает IRNA и Tasnim.
«ВКС КСИР нанесли удары по определенным целям на оккупированных территориях, выпустив десятки ракет и беспилотников», — пишет IRNA.
«Используя свои возможности стратегической разведки, ракет и беспилотников, [Иран] успешно атаковал и уничтожил важные военные объекты сионистской террористической армии на оккупированных территориях», — сообщает Tasnim.
В тоже заявлении КСИР предостерегает США от поддержки Израиля и участия в конфликте.
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