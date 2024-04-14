 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Иран заявил об уничтожении целей в Израиле

Иран заявил об уничтожении целей в Израиле
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении израильских военных объектов, передает IRNA и Tasnim.

«ВКС КСИР нанесли удары по определенным целям на оккупированных территориях, выпустив десятки ракет и беспилотников», — пишет IRNA.

«Используя свои возможности стратегической разведки, ракет и беспилотников, [Иран] успешно атаковал и уничтожил важные военные объекты сионистской террористической армии на оккупированных территориях», — сообщает Tasnim.

В тоже заявлении КСИР предостерегает США от поддержки Израиля и участия в конфликте.

Иран после атаки Израиля заявил, что «предупреждал» США
Политика

Материал дополняется

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Иран заявил об уничтожении целей в Израиле Политика, 02:49
Иран после атаки Израиля заявил, что «предупреждал» США Политика, 02:42
«Аэрофлот» перенес несколько рейсов в Египет и ОАЭ Бизнес, 02:40
В ЦАХАЛ подняли «многочисленные истребители» для отражения атаки Ирана Политика, 02:32
Нападение Ирана на Израиль. Главное Политика, 02:31
Британия сообщила, что будет сбивать запущенные Ираном дроны Политика, 02:27
В Дамаске раздались взрывы после атаки Ирана на Израиль Политика, 02:25
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Иран пригрозил Израилю более суровым ответом на «очередную ошибку» Политика, 02:11
В Иерусалиме прогремел взрыв Политика, 01:59
Хуситы присоединились к ударам по Израилю Политика, 01:56
В Иерусалиме и нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу Политика, 01:53
Следующий в Тегеран рейс «Аэрофлота» приземлится в Махачкале Общество, 01:51
Власти Иордании опровергли введение чрезвычайного положения Политика, 01:50
CNN и ABC сообщили, что системы ПВО США сбили несколько иранских дронов Политика, 01:46