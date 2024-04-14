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Удар Ирана по Израилю ,  
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Лидер Ирана опубликовал предупреждение для Израиля

Хаменеи сообщил, что Израиль «будет наказан»
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Али Хаменеи назвал Израиль «злонамеренным режимом» и пообещал, что страна ответит на удар по иранскому консульству в Сирии. Премьер Израиля Нетаньяху также говорил, что действия Ирана не останутся без ответа

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи после начала атаки Ирана на Израиль заявил, что «злонамеренный сионистский режим будет наказан». Об этом он написал на своей странице в X (Twitter).

К посту Хаменеи прикрепил видеозапись своего выступления, где он говорит, что Израиль совершил ошибку, ударив по иранскому консульству в Сирии. «Нападение на наше консульство равносильно нападению на нашу землю. <...> Злонамеренный режим сделал неправильный ход. Он должен быть наказан и он будет наказан», — говорит на записи верховный лидер Ирана.

Израиль нанес удар по Дамаску 1 апреля. В Тегеране сообщили, что в результате погибли высокопоставленные члены Корпуса стражей исламской революции — два генерала и еще пять офицеров. Иран пригрозил ответом. В Израиле говорили, что целью атаки было не консульство, а соседнее здание.

IRNA сообщило о запуске первой партии ракет Ирана по Израилю
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Поздно вечером 13 апреля Иран запустил в сторону Израиля сотни дронов. По данным агентства Irna, Тегеран также выпустил партию баллистических ракет по территории Израиля. По данным телеканала ABC, целью атаки дронов стали только военные объекты.

Израиль привел военных и ПВО в повышенную боеготовность. Times of Israel и Channnel 12 сообщили, что армия ЦАХАЛ начала перехватывать дроны над территориями Сирии и Иордании при поддержке США. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что его страна не оставит действия Ирана без ответа.

Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены из-за закрытого воздушного пространства в этих странах.

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Али Хаменеи Иран Израиль ракеты беспилотники
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