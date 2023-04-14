Промоутер обвинил Лондон в срыве концертов из-за виз украинскому оркестру

Британские власти задержали выдачу виз участникам украинского симфонического оркестра, из-за этого музыкантам пришлось перенести несколько концертов. Организатор обвинил Лондон в лицемерии

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Власти Великобритании отказались выдать визы ключевым участникам Хмельницкого симфонического оркестра; украинские музыканты собирались выступить в стране с серией концертов, но в итоге некоторые выступления пришлось перенести, сообщил The Guardian Яка Бизиль, исполнительный директор компании — организатора Star Entertainment.

Оркестр собирался представить две программы: «Волшебная музыка Гарри Поттера» и «Музыка из Властелина колец», «Хоббит» и «Кольца власти». Соответствующий анонс опубликован на сайте британского правительства. Тур должен был начаться с концерта в Портсмуте 1 апреля, но к тому моменту нескольким участникам, в том числе дирижеру и четырем первым скрипкам, так и не выдали визы.

Музыканты на неделю «застряли» в Париже, ожидая, пока Лондон выдаст им разрешение на въезд. Спустя несколько дней их попросили заплатить €15 тыс. за экстренные визы, но и их не удалось получить вовремя. Бизиль обвинил правительство Великобритании в «удержании оркестра в заложниках» во французской столице и дискриминации украинских артистов. По его словам, въездные документы оркестру выдали только после того, как Star Entertainment обратилась в британское посольство за разъяснениями и пообещала сообщить о ситуации в СМИ.

В итоге оркестру пришлось перенести четыре первых концерта на более позднее время. По словам Бизиля, компания понесла ущерб в размере €100 тыс. Промоутер заявил, что власти Британии «сделали большое дело», поддержав украинцев, пострадавших из-за военных действий, но в вопросе выдачи виз музыкантам проявили лицемерие. Он считает, что если подобная ситуация повторится, министр культуры Британии Люси Фрейзер должна уйти в отставку.

Представитель британского правительства заявил, что страна ценит иностранных музыкантов и исполнителей, Лондон привлекает артистов со всего мира, предлагая для них специальный механизм въезда. «Все заявки на получение визы тщательно рассматриваются с учетом их индивидуальных особенностей в соответствии с иммиграционными правилами», — сообщил он.

Guardian отмечает, что Хмельницкий оркестр — не первые музыканты, которые сталкиваются с проблемами въезда в Британию. Ранее на этой неделе власти отказали в визах немецкой панк-группе Trigger Cut из Штутгарта из-за «непрозрачных и запутанных» изменений правил после Brexit.