Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,51 61,71 EUR Нал. 78,26 75,72 USD Бирж. 62,05 +0,06 EUR Бирж. 76,55 +0,13 USD ЦБ. 61,43 -0,63 EUR ЦБ. 75,75 -1,01 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7975,90 -151,10 MOEX 2175,16 -1,58% RTS 1104,51 -1,83% Brent 72,62 +0,58% DJIA 24360,14 -0,50% Nasdaq 7106,65 -0,47% FTSE 7264,56 +0,09%
Небензя назвал действия коалиции в Сирии хулиганством
Лента новостей
При крушении самолета под Липецком погиб замглавы летно-спортивного клуба 19:17, Общество Генсек ООН призвал Совбез расследовать заявления о химатаке в Сирии 19:12, Политика «Барселона» побила продержавшийся 38 лет рекорд чемпионата Испании 19:10, Спорт Россия внесла в СБ ООН осуждающий удары США по Сирии проект резолюции 18:44, Политика Небензя назвал действия коалиции в Сирии хулиганством 18:39, Политика «Зенит» выиграл у «Анжи» и потерял основного вратаря 18:34, Спорт Лавров назвал неправдой заявления США о блокировке доступа ОЗХО в Думу 18:30, Политика Митинги против свалок в подмосковных городах. Фотогалерея 18:25, Фотогалерея  Лавров рассказал о признаках отравления Скрипалей веществом BZ 18:11, Политика Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск для работы по предполагаемой химатаке 18:05, Политика Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея 17:49, Фотогалерея  Лавров связал удары США с днем визита инспекторов ОЗХО 17:44, Политика В Ереване протестующие ворвались в здание Общественного радио Армении 17:38, Общество Пентагон рассказал о неспособности Сирии защититься от ударов 17:18, Политика МИД Китая прокомментировал ракетный удар США и их союзников по Сирии 17:14, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 17:01, РБК и Билайн Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Университет» в Москве 16:36, Общество Толстой посоветовал лечиться корой дуба вместо западных лекарств 16:30, Общество Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Анжи». Онлайн 16:30, Спорт Путин указал Собянину на «хронические проблемы» Москвы 16:24, Политика «Локомотив» забил четыре гола «Динамо» в чемпионате России 15:57, Спорт Трамп прокомментировал удары по Сирии словами «миссия выполнена» 15:51, Политика Генштаб ВС России заявил о неучастии Франции в ударе по Сирии 15:49, Политика СМИ назвали время сбора экстренного заседания Совбеза ООН по Сирии 15:38, Политика МИД заявил о продолжении контактов с США после ударов по Сирии 15:09, Политика В Липецкой области разбился легкомоторный самолет 15:08, Деньги ЕС призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для предотвращения химатак 15:04, Политика Удар по сценарию Трампа: какие цели США поразили в Сирии 15:03, Политика
Небензя назвал действия коалиции в Сирии хулиганством
Война в Сирии, 18:39
0
Небензя назвал действия коалиции в Сирии хулиганством
Удары США и их союзников по Сирии — это «хулиганство в международных отношениях», заявил российский постпред при ООН. Усугубляет ситуацию то, что его совершили ядерные державы
Василий Небензя (Фото: Mary Altaffer / AP)

Действия США, Франции и Великобритании в Сирии можно назвать «хулиганством» с точки зрения международных отношений. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совбеза, передает ТАСС.

«Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах», — прокомментировал Небензя действия коалиции.

Дипломат подчеркнул, что США и союзники могли бы прекратить конфликт в Сирии «в течение 24 часов». Несмотря на это, Вашингтон «усугубляет гуманитарную ситуацию в Сирии» и ведет ситуацию к расчленению страны, заявил Небензя. Дипломат подчеркнул, что подобной политикой США «несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».

Постпред России указал на то, что подобные действия свидетельствую о неуважении Вашингтона и его союзников к международному праву. Это противоречит статусу США, Великобритании и Франции, входящих в состав постоянных членов Совбеза ООН. Небензя обратил особое внимание, что одним из оправданий удара для США была собственная Конституция. Это обоснование приводил глава Минобороны США Джеймс Мэттис, который упомянул вторую статью Конституции, в которой президенту Соединенных Штатов предоставляется право реагировать на «значительные угрозы» США, в том числе и военным путем.

«Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон, но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом Объединенных Наций», — прокомментировал эту позицию Небензя.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция
Общество

США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ночь на 14 апреля. Поводом для атаки стали обвинения в адрес Дамаска, который, по мнению западных стран, повинен в совершении химической атаки​ в городе Дума 7 апреля. Сергей Лавров 14 апреля подчеркнул, что удары были проведены до того, как эксперты ОЗХО прибыли на место предполагаемого применения химоружия.

Россия выступила с резким осуждением действий коалиции. Президент Владимир Путин назвал ракетные удары против Сирии «актом агрессии». МИД России в свою очередь заявил, что подобные действия «ставят крест» на переговорном процессе по сирийскому урегулированию.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Василий Небензя
Главное
«Без булдырабыз» и «Неудаща» выживут после официальной смерти Telegram Татарстан
Материалы по теме
Лавров связал удары США с днем визита инспекторов ОЗХО Политика
Пентагон рассказал о неспособности Сирии защититься от ударов Политика
СМИ назвали время сбора экстренного заседания Совбеза ООН по Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.