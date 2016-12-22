Небензя назвал действия коалиции в Сирии хулиганством

Удары США и их союзников по Сирии — это «хулиганство в международных отношениях», заявил российский постпред при ООН. Усугубляет ситуацию то, что его совершили ядерные державы

Василий Небензя (Фото: Mary Altaffer / AP)

Действия США, Франции и Великобритании в Сирии можно назвать «хулиганством» с точки зрения международных отношений. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совбеза, передает ТАСС.

«Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах», — прокомментировал Небензя действия коалиции.

Дипломат подчеркнул, что США и союзники могли бы прекратить конфликт в Сирии «в течение 24 часов». Несмотря на это, Вашингтон «усугубляет гуманитарную ситуацию в Сирии» и ведет ситуацию к расчленению страны, заявил Небензя. Дипломат подчеркнул, что подобной политикой США «несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».

Постпред России указал на то, что подобные действия свидетельствую о неуважении Вашингтона и его союзников к международному праву. Это противоречит статусу США, Великобритании и Франции, входящих в состав постоянных членов Совбеза ООН. Небензя обратил особое внимание, что одним из оправданий удара для США была собственная Конституция. Это обоснование приводил глава Минобороны США Джеймс Мэттис, который упомянул вторую статью Конституции, в которой президенту Соединенных Штатов предоставляется право реагировать на «значительные угрозы» США, в том числе и военным путем.

«Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон, но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом Объединенных Наций», — прокомментировал эту позицию Небензя.

США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в ночь на 14 апреля. Поводом для атаки стали обвинения в адрес Дамаска, который, по мнению западных стран, повинен в совершении химической атаки​ в городе Дума 7 апреля. Сергей Лавров 14 апреля подчеркнул, что удары были проведены до того, как эксперты ОЗХО прибыли на место предполагаемого применения химоружия.

Россия выступила с резким осуждением действий коалиции. Президент Владимир Путин назвал ракетные удары против Сирии «актом агрессии». МИД России в свою очередь заявил, что подобные действия «ставят крест» на переговорном процессе по сирийскому урегулированию.