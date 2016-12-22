Анкара одобрила удары западной коалиции по Сирии

Находящиеся в Дамаске депутаты Госдумы рассказали об ударе по Сирии

Мэй заявила об отсутствии альтернативы военным ударам в Сирии

Сирия встретила удар коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО

МИД Франции назвал удары Парижа по Сирии легитимными

В Москве назвали количество выпущенных по Сирии ракет

СМИ сообщили о пострадавших мирных жителях от удара коалиции США по Сирии

В Дамаске рассказали о разрушенных лабораториях и сбитых ракетах

СМИ узнали об эвакуации людей и техники Асада в Сирии до начала ударов

SANA заявило о преувеличении масштаба атаки по Сирии

Минобороны России прокомментировало удары США и их союзников по Сирии

Правозащитники назвали цели ударов сил коалиции в Сирии

США и их союзники задействовали в ударах по Сирии авиацию и флот

В Пентагоне рассказали о деталях удара США по Сирии

Захарова прокомментировала начало военной операции против Сирии

Пентагон рассказал о контактах с Россией перед ударами по Сирии

НАТО поддержало ракетные удары по Сирии

Елисейские дворец опубликовал видео вылета ВВС для удара по Сирии

МИД России отреагировал на удары США, Британии и Франции по Сирии

Посольство заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Сирии

Правозащитники сообщили об ударе США и их союзников по целям в Дамаске

Очевидцы опубликовали видео нанесения ударов по Сирии

Макрон подтвердил участие Франции в совместной с США операции в Сирии

Трамп обратился напрямую к России в связи с ударами по Сирии

Великобритания присоединилась к ударам США по Сирии

Трамп объявил о начале «точечных ударов» по Сирии

Удары США по Сирии. Онлайн-трансляция

В Австралии самолет экстренно сел из-за падения давления на борту

В МЧС сообщили о поступающих из Монголии в Байкал загрязняющих веществах

Макрон и Мэй решили продолжить работу над ответом на «химатаку в Сирии»