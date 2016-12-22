Находящиеся в Дамаске депутаты Госдумы рассказали об ударе по Сирии

Работа находящейся в Дамаске российской делегации под руководством координатора депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина будет продолжена, заявил РБК член делегации депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Он рассказал, что стал свидетелем ракетной атаки по Дамаску.
«Работа нашей делегации не сворачивается, работа продолжается по плану. Единственное изменение — сегодня утром мы приняли участие в народной акции поддержки сирийцами своего президента и армии. Сразу после окончания атаки, жители Дамаска вышли с национальными флагами и песнями на улицы города, так они отреагировали на предрассветную агрессию США», — рассказал Белик.
«Не могу не отметить, что атака была произведена в лучших традициях фашистской Германии — на рассвете. Интересно, осознают ли это руководители Франции и Великобритании, население которых до сих пор помнит сапог гитлеровского солдата. Аналогия банальная, конечно, но это первое, что пришло в голову, когда меня утром разбудили звуки ракетной атаки», — добавил Белик.
Депутат уточнил, что встреча с президентом Сирии Башаром Асадом еще не состоялась, но она не отменена. «Надеемся, что все в силе», — заверил Белик.
Руководитель делегации Дмитрий Саблин заявил «Интерфаксу», что, несмотря на ракетные удары, нет никаких препятствий для того, чтобы эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приехали в город Дума для проведения расследования.
«Мы сейчас посетили район Восточной Гуты, находились непосредственно вблизи города Дума. Никаких препятствий, которые бы могли помешать экспертам ОЗХО приехать сюда как они и планировали сегодня, для изучения обстоятельств и расследования химатаки, которая якобы здесь была», — сказал Саблин.