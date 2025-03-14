Трамп пообещал «избавиться от бардака» в отношениях США и России

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Бывший президент США Джо Байден устроил «бардак» в отношениях Вашингтона и Москвы, заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией (и со всеми остальными), но я собираюсь нас вытащить. Миллионы людей погибли напрасно, и их больше никто не увидит. И за ними последуют еще многие, если мы не добьемся прекращения огня и подписания окончательного соглашения с Россией», — написал он.

Трамп в очередной раз повторил, что конфликт на Украине не начался бы, если он в тот период был президентом США.

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