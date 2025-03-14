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Военная операция на Украине ,  
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Кадры с мест падения БПЛА в Москве и Подмосковье

Появились кадры с мест падения БПЛА в Москве и Подмосковье
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Кадры с мест падения БПЛА в Москве и Подмосковье
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Утром 14 марта беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Обломки сбитых дронов упали на дома в Москве — многоэтажку в Резервном проезде, расселенный дом на улице Лестева и коттеджный дом в Новой Москве.

Еще три беспилотника упали в Подмосковье — в ЖК «Южная Битца» и два — в Балашихе.

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беспилотники Москва Московская область дроны
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