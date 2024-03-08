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Президент Индии выдвинула тещу Сунака в парламент

Президент Индии выдвинула кандидатуру Судхи Мурти, тещи Риши Сунака, в парламент
Президент Индии выдвинула кандидатуру тещи Риши Сунака в верхнюю палату индийского парламента. Премьер-министр Нарендра Моди поддержал такое решение, подчеркнув заслуги Судху Мурти в благотворительности и образовании
Судха Мурти
Судха Мурти (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Президент Индии Драупади Мурму выдвинула Судху Мурти в Раджья Сабха (Совет штатов, верхняя палата индийского парламента), пишет индийский журнал The Week. Это теща британского премьер-министра Риши Сунака.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал решение. «Я рад, что президент Индии выдвинул кандидатуру Судхи Мурти в Раджья Сабху. Вклад госпожи Судхи в различные области, включая социальную работу, филантропию и образование, огромен и вдохновляет», — заявил он.

Мурти — писательница, филантроп и председатель фонда Murty. Она получала государственные награды Падма Шри в 2006 году и Падма Бхушан в 2023 году. Она также была первой женщиной-инженером, которую взял на работу TATA Engineering and Locomotive Company (TELCO), крупнейший автопроизводитель в Индии.

Писательница замужем за бизнесменом Нараяной Мурти. Он является сооснователем IT-компании Infosys, которая занимается разработкой программного обеспечения для электронной коммерции и телекоммуникационных предприятий. У пары есть дочь, модельер Акшата Мурти, которая вышла замуж за Сунака. 

По данным Forbes, состояние Нараяны Мурти составляет $4,7 млрд. Стартовый капитал — 10 тыс. рупий (сейчас это $120,6) — Мурти получил от жены Судхи.

Infosys, по данным портала Companiesmarketcap, на 8 марта 20:50 мск занимает 210-е место в мире и 7-е место в Индии по рыночной капитализации с показателем $80,62 млрд. За год она выросла на 6,2%. Стоимость одной акции составляет $19,35.

В верхней палате парламента Индии 245 мест, 238 из которых избираются законодательными собраниями штатов и союзных территорий. Президент может назначать 12 депутатов лично за особые заслуги в искусстве, литературе, науке, общественной и социальной деятельности.

Срок действия депутатских мандатов ограничен шестью годами, треть палаты переназначается каждые два года. На текущий момент 110 мест в верхней палате занимает правоцентристская коалиция партий «Национально-демократический альянс», лидером которой является Моди. В Лок Сабха (нижней палате) союз партий занимает 334 из 543 мест.

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