Задержанных в Петербурге членов РДК обвинили в попытке отравить гумпомощь
Трех членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) — Рината Ильина, Никиту Красильникова и Артема Щербакова отправили в СИЗО до 27 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Их подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком от десяти до 20 лет.
По версии следствия, фигуранты планировали подмешать яд в продукты питания, которые отправлялись военнослужащим добровольческого подразделения «Эспаньола» в Мариуполе (батальон создан футбольными фанатами). С января по середину февраля они осуществляли разведку пунктов сбора и автотранспорта для доставки гуманитарной помощи в Санкт-Петербурге, приобрели GPS-трекер с функцией аудиозаписи и получили порядка 20 кг «неустановленного ядовитого вещества».
Подозреваемых задержали 28 февраля. Двое из них признали свою вину, третий отрицает причастность.
Ранее 14 марта ФСБ сообщала о ликвидации ячейки РДК в Санкт-Петербурге и задержании четырех местных жителей.
РДК брал на себя ответственность за ряд нападений на приграничные регионы России, в том числе попытку прорыва в Белгородскую и Курскую области 12 марта. Минобороны, ФСБ и Росгвардия говорили о пресечении деятельности участников организации и их уничтожении. Лидера РДК Дениса Капустина ранее заочно приговорили в России к пожизненному сроку заключения.
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