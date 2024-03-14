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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ не увидел условий для применения ядерного оружия на Украине

Глава МАГАТЭ: условий для применения ядерного оружия в конфликте на Украине нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Chris Gallagher / Reuters)

В настоящее время условия для применения ядерного оружия в контексте ситуации на Украине отсутствуют, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я не думаю, что в [настоящий] момент видим условия для применения, если мы имеем в виду войну на Украине. По меньшей мере в [настоящий] момент», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Рафаэль Гросси МАГАТЭ
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