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Эр-Рияд пригрозил отказом от поставок в случае потолка цен на нефть
Глава Минэнерго пригрозил отказом Эр-Рияда от поставок в случае потолка цен на нефть
Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд предостерег от ограничения цен на экспорт саудовской нефти, в противном случае Эр-Рияд откажется от поставок сырья в страны, установившие потолок цен. Об этом министр заявил в интервью Energy Intelligence.
«Если будет введен предел цен на экспорт саудовской нефти, мы не будем продавать нефть любой из стран, которая установит потолок цен на наши поставки», — сказал принц.
Бен Салман Аль Сауд добавил, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти.
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