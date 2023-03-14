Глава Минэнерго пригрозил отказом Эр-Рияда от поставок в случае потолка цен на нефть

Эр-Рияд пригрозил отказом от поставок в случае потолка цен на нефть

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд предостерег от ограничения цен на экспорт саудовской нефти, в противном случае Эр-Рияд откажется от поставок сырья в страны, установившие потолок цен. Об этом министр заявил в интервью Energy Intelligence.

«Если будет введен предел цен на экспорт саудовской нефти, мы не будем продавать нефть любой из стран, которая установит потолок цен на наши поставки», — сказал принц.

Бен Салман Аль Сауд добавил, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти.

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