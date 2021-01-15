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Политика ,  
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КНДР показала на параде «самое мощное в мире оружие»

Северная Корея представила новую баллистическую ракету для подлодок Pukguksong-5, образцы тактических ракет и артиллерийских установок. Военный парад прошел в Пхеньяне вечером 14 января, на нем присутствовал Ким Чен Ын
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

В Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На мероприятии были представлены баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), агентство называет их «самым мощным оружием в мире». Reuters со ссылкой на фотографии, которые обнародовали государственные северокорейские СМИ, передает, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.

На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын и ряд высокопоставленных чиновников. Как пишет ЦТАК, на мероприятии также представили «ультрасовременные» образцы тактических ракет и артиллерийских установок.

Северная Корея показала на параде новую баллистическую ракету
Политика
Трансляция военного парада по случаю 75-й годовщины основания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне, Северная Корея

По данным источника южнокорейского агентства Yonhap, парад начался в четверг, 14 января, в 18:00 местному времени (12:00 по мск) и продлился несколько часов.

10 января южнокорейские СМИ сообщили, что Сеул обнаружил «признаки проведения» в КНДР военного парада, приуроченного к съезду ТПК. Позднее они предположили, что это могла быть репетиция мероприятия, так как официальный Пхеньян не объявлял об этом событии. Несколько дней спустя Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына и член Центрального комитета правящей партии, раскритиковала военных Южной Кореи и заявила, что действия Сеула враждебны по отношению к Пхеньяну.

Предыдущий масштабный военный парад, о котором объявили власти, прошел в КНДР в октябре 2020 года в честь 75-летия создания Трудовой партии.

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Наталия Анисимова
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